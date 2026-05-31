El Música al Raso se despide de la plaza San Bruno con la artista madrileña Bewis de la Rosa

El ciclo Música al Raso se ha despedido este domingo de la plaza San Bruno de Zaragoza con un concierto encabezado por la artista madrileña e impulsora del rap rural Bewis de la Rosa. La cita, que ha arrancado a las 12.00 horas, también ha contado con la actuación de L’Asia, cuyo nombre real es Asia Luna Loperena. Nacida en Valencia pero con fuertes raíces en Zaragoza y afincada en el Prepirineo aragonés, L’Asia es una cantante y artista española de reggae y dancehall.

El ciclo, impulsado por el ayuntamiento, se ha despedido así de la céntrica plaza zaragozana, ya que del 11 al 13 de junio se celebrará en el Jardín de Invierno del Parque Grande. Allí actuarán, entre otros, María Arnal, Shego, Camellos, Ralphie Choo o Nortec: Bostich & Fussible. En esta sexta edición, el consistorio ha aumentado el número de conciertos y va a durar dos fines de semana, en lugar de solo tres días como ocurrió en 2024 y 2025.

El Música al Raso echó a andar el viernes con la mexicana Silvana Estrada, mientras que el sábado actuaron Cristian de Moret y Aarón Jiménez El Cherry.

Con esta sexta y revitalizada edición, el Música al Raso se consolida aún más en la capital aragonesa. La cita nació en 2021 a propuesta de los promotores y realizadores de eventos de la comunidad debido al parón por la pandemia, una iniciativa que el consistorio zaragozano abrazó con fuerza. Tanto, que en la segunda edición hicieron suyo el ciclo y pasó a gestionarlo directamente Zaragoza Cultural.