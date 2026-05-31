Víctor Manuel llena de reflexión social y política la sala Mozart del Auditorio de Zaragoza

Hacía ya cuatro años que Víctor Manuel no actuaba en Zaragoza. Y se ha notado, porque la sala Mozart del Auditorio se ha quedado muy cerca del ‘sold out’ (tan solo quedaban butacas vacías en las plateas superiores y más escoradas). El cantante asturiano ha vuelto a demostrar de esta forma que cuenta con un público muy fiel en Aragón; ese que le ha acompañado durante seis décadas de carrera musical. A lo largo de todos estos años, el de Mieres ha compuesto más de 600 canciones (que se dice pronto). En el concierto de este domingo en el Auditorio se han escuchado las más emblemáticas, otras no tan exitosas pero que ha rescatado en esta gira y varias de su último disco, ‘Solo a solas conmigo’, publicado en noviembre del año pasado.

En ese álbum, el cantautor asturiano vuelve a recorrer los territorios que mejor domina: los de la reflexión social y política. Y de eso se ha llenado este domingo la Mozart. Porque en esta gira, hasta sus temas más antiguos le sirven para expresarse frente a debates y polémicas actuales.

Las primeras cinco canciones que ha interpretado han sido un claro ejemplo de ello. Han sonado ‘Déjame por Dios que coja aire’ (tema que refleja el cansancio ante el ruido permanente de los políticos); ‘Cruzar los brazos’ (un dardo contra todos aquellos que abogan por recuperar el servicio militar); ‘Déjame en paz’ (un himno contra cualquier forma de mesianismo o tutelaje ideológico); ‘Cómo voy a olvidarme’ (en la que canta aquello de ‘ya sé que les estorba que se abran las cunetas); y ‘Como los monos de Gibraltar’ (una canción de 1988 sobre una persona transgénero).

En sus primeras palabras al público, y tras mostrar su cariño a una ciudad "donde tantos amigos tengo y tuve", el asturiano ha dejado muy claro el ‘leitmotiv’ de esta gira: "Hay gente que alardea de que no vota porque dicen que da igual. Yo he votado siempre, aunque a veces lo haya hecho tapándome la nariz, y sé que este país es infinitamente mejor que cuando no votábamos", ha indicado poco antes de interpretar ‘Quién puso más’, un tema que, por cierto, fue versionado por Chayanne.

Por supuesto, en el concierto ha habido espacio para canciones menos ‘políticas’ y para muchos de esos temas que hace tiempo que dejaron de ser solo suyos. ‘La planta 14’, ‘Soy un corazón tendido al sol’, ‘Ay amor’, ‘El abuelo Vítor’ (con historia de presentación incluida), ‘Quiero abrazarte tanto’, ‘Nada sabe tan dulce como su boca’, o ‘Solo pienso en ti’. Canciones que han marcado la vida de varias generaciones y que han resistido el paso del tiempo llegando incluso a oyentes mucho más jóvenes que el asturiano.

Vieja escuela

En la Mozart, como es lógico, el público bien entrado en edad ha ganado por goleada. Todos ellos han arropado con cariño, vítores y aplausos al cantautor asturiano. También a su gran banda de seis músicos, dirigida con solvencia por su hijo, el pianista David San José. Por cierto, a sus 78 años, Víctor Manuel ha comparecido sin teleprompter, tan solo con un atril y demostrando que sus letras están grabadas a fuego en su conciencia (algo que no pueden decir muchos artistas).

El concierto ha ido avanzando en esa revisión consciente de su cancionero, reivindicando un repertorio en el que conviven la memoria familiar, el compromiso social, la mirada sobre la España rural y las historias mínimas. Todo ese universo creativo que lo ha convertido en uno de los músicos más respetados de este país.

Quizá, donde más se percibe el paso del tiempo es en la capacidad técnica y vocal del asturiano, aunque eso, seamos sinceros, nunca ha sido lo más importante en su propuesta. De hecho, su característica forma de cantar forma parte inseparable de su identidad artística, esa que lo han convertido en una de las voces más reconocibles de la música en español.