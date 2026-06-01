Así fue la aclamada jota que interpretaron por sorpresa Bewis de la Rosa y Ester Vallejo en Zaragoza: "Gracias por tu generosidad"

El festival Música al raso ha vivido un primer fin de semana de película con más de 6.000 espectadores disfrutando de alguno de los tres conciertos en unos días en los que el calor y la gran oferta musical de la ciudad eran dos enemigos importantes. Sin embargo, el público ha respondido a la llamada de una cita que ha recuperado este año el escenario de la plaza San Bruno de Zaragoza.

Uno de los momentos más emotivos se vivió este domingo a la hora del vermú (era concierto matinal que comenzaba a las 12.00) con una colaboración de muchos quilates entre Bewis de la Rosa y Ester Vallejo. Y es que la primera que apuesta por fusionar rap, folclore y discurso social desde una perspectiva profundamente vinculada al territorio, invitó a la aragonesa al escenario para interpretar juntas una jota. "Gracias Bewis de la Rosa por tu generosidad y por invitarme a cantar una jota de tu tierra. Ha sido un súper placer", ha publicado Ester Vallejo sobre el momento que ha quedado reflejado en un vídeo subido en la cuenta oficial de Zaragoza Cultura del ayuntamiento.

Alrededor de 1.200 personas disfrutaron de este concierto en el que también hubo varios guiños al MC zaragozano Kase.O y a Violadores del Verso, inmerso en la grabación de su nuevo trabajo. Bewis de la Rosa interpretó a coro con el público la canción 'Cantando', del grupo de rap aragonés más internacional.

Lo que queda del Música al raso

El ciclo, impulsado por el ayuntamiento, se despidió así de la céntrica plaza zaragozana, ya que del 11 al 13 de junio se celebrará en el Jardín de Invierno del Parque Grande. Allí actuarán, entre otros, María Arnal, Shego, Camellos, Ralphie Choo o Nortec: Bostich & Fussible. En esta sexta edición, el consistorio ha aumentado el número de conciertos y va a durar dos fines de semana, en lugar de solo tres días como ocurrió en 2024 y 2025.