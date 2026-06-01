PASADO ROMANO DE LA CIUDAD
Cierra temporalmente el Museo de las Termas de Zaragoza: este es el motivo
El ayuntamiento anuncia que no se podrá visitar el centro hasta este jueves 4 de junio
El Museo de las Termas de Caesaraugusta se encuentra cerrado desde este lunes hasta el miércoles 3 de junio, según acaba de anunciar el Ayuntamiento de Zaragoza, porque "se van a realizar trabajos de restauración en una zona del museo afectada por humedades y filtraciones que provienen del exterior".
Más concretamente, según han explicado fuentes municipales, "se va actuar en el 'opus spicatum' (pavimento en forma de espiga) y en un muro del Museo de las Termas de Caesaraugusta, ambos elementos estructurales del edificio romano. Durante estos días se procederá a la retirada de capas de áridos modernas para localizar y subsanar el estado y origen de las filtraciones y tomar medidas para aislar y paliar las afecciones. Posteriormente, se realizarán trabajos de consolidación y restauración de los elementos. Por este motivo, el museo permanecerá cerrado al público durante esos días", han indicado.
La importancia del museo
El Museo de las Termas Públicas de Cesaraugusta muestra las antiguas termas romanas presentes en la ciudad de Caesaraugusta situado en la calle San Juan y San Pedro, 3-7. Entre los restos que se pueden contemplar en el museo se encuentran las basas de algunas columnas así como parte de la decoración de las paredes. Además se exponen diversas estatuas así como la reproducción de algunos objetos utilizados en esta época: esponjas, rascadores, agujas, etc.
No es este el único resto de instalaciones termales de Caesaraugusta del que quedan testimonios, pues se han descubierto canales de desagüe pertenecientes a instalaciones privadas termales en la calle Prudencio y restos de un caldarium y un frigidarium de una villa suburbana situada en la actual plaza del Pilar.
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