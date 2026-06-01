El Teatro Principal de Zaragoza revela sus primeras apuestas para la temporada que viene: de la vuelta del musical de 'Friends' a José María Pou

El Teatro Principal de Zaragoza está en la recta final de su temporada de este curso, ahora mismo está en cartel la superproducción 'Cabaret, el musical', pero ya ha desvelado las primeras apuestas para la próxima, que como es tradición comenzará en el mes de septiembre. De momento, el espacio rescénico ha anunciado un musical, una obra de teatro y dos conciertos de dos artistas que traspasan fronteras.

El teatro reabrirá sus puertas en septiembre con el regreso del musical que realiza la parodia de 'Friends', que ya estuvo con éxito en noviembre de 2024 en el mismo espacio de la capital aragonesa. Esta parodia musical desenfadada, ingeniosa y abiertamente gamberra convierte los momentos más icónicos de los seis amigos en una fiesta teatral cargada de humor, canciones y guiños para fans de todas las edades. Rachel, Ross, Monica, Chandler, Joey y Phoebe vuelven en una versión deliciosamente exagerada: romances imposibles llevados al límite, frases míticas convertidas en himnos musicales y situaciones cotidianas elevadas a la comedia más absurda. Aquí todo se ríe, se canta y se caricaturiza sin pudor; esa es la gracia, y el público lo celebra a carcajadas en cada función. Estará en cartel del 3 al 13 de septiembre.

José Maria Pou y Road Dhal

A este musical, le tomará el relevo una leyenda del teatro español, José Maria Pou, quien en el papel de Road Dhal protagoniza 'Gigante', que llegará al Teatro Principal del 17 al 20 de septiembre. Pou encarna a Roald Dahl, el excéntrico escritor de fama internacional, autor de éxitos como 'Matilda', 'Charlie y la fábrica de chocolate' y 'Las Brujas', que vio cómo unas polémicas declaraciones suyas inflamaron a la prensa, repercutiendo en su reputación, con consecuencias imprevisibles.

Dirigida por Josep Maria Mestres e inspirada en hechos reales, la obra de Mark Rosenblatt ofrece un retrato poliédrico de un literato terriblemente carismático y explora, con una agudeza no exenta de humor, la diferencia entre la opinión razonada y los peligros de una retórica dictada por los prejuicios.

Además, como viene siendo habitual, el Teatro Principal acogerá también conciertos a lo largo de su temporada. Y, de momento, ya se sabe, que el violinista libanés (pero con mucho arraigo en Aragón), Ara Malikian hará una cuádruple parada de su 'Intruso World Tour' en la capital aragonesa del 23 al 25 de octubre con dos conciertos el sábado día 24. Se trata de un viaje muy personal que parte de la angustia de no encajar en ningún lugar para, finalmente, abrazar la riqueza de su identidad multicultural. La idea es que a través del arte y la música, Malikian logra encontrar su hogar en el mundo entero.

Santiago Auserón y su 'Nerantzi'

Solo dos días después, el 27 de octubre, será el momento de uno de los artistas aragoneses que más ahonda en la búsqueda de sonidos diferentes. Es Santiago Auserón que actuará en el Teatro Principal para presentar su últimot rabajo discográfico, 'Nerantzi', fruto de una colaboración con dos destacados músicos helenos: el maestro del buzuki Vaggelis Tzeretas y el cantante y guitarrista Theodoros Karellas.

Grabado en los 133 Studios de Atenas, 'Nerantzi' ofrece una cuidada selección de temas de composición propia y de clásicos del siglo XX, joyas del rebétiko popular y la balada mediterránea adaptadas al castellano por el propio Auserón. El álbum cuenta con colaboraciones de otros músicos griegos de primer nivel y la participación especial de la cantante española Anni B Sweet.

Las entradas para todos los espectáculo ya anunciados se pueden comprar a través de la web del Teatro Principal o en la web de Ibercaja.