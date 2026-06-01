José Luis Corral publica 'Ovnis en la Edad Media': "El academicismo ha estado durante mucho tiempo en una torre de marfil"

Una luz cruza el cielo. Un cronista la registra. Un pueblo entero la identifica como una señal divina. Las preguntas sobre los ovnis en la Edad Media han girado, por lo general, en torno a qué fueron en realidad. Sin embargo, José Luis Corral plantea otra distinta: cómo entendieron esos fenómenos quienes los vieron y qué les llevó a ello.

El pasado 25 de mayo, en la Fundación Caja Rural de Aragón, Corral presentó 'Ovnis en la Edad Media', publicado por la editorial Pregunta. El libro analiza las múltiples lecturas que se hicieron en la Edad Media de los objetos voladores no identificados, marcadas por su contexto político, cultural y religioso.

El interés del autor por “todo lo que está en la periferia de lo normalmente tratado por la historia” viene de lejos, aunque toma forma definitiva en 2021. Es entonces cuando el escritor y periodista turolense Javier Sierra le invita a participar en el IV Encuentro Internacional de Ocultura con una conferencia sobre el tema. Aquella intervención, que Corral tituló 'Los ovnis en la Edad Media, mito y ¿realidad?', abrió el camino de la investigación que culmina en este libro.

De hecho, es el propio Sierra el encargado del prólogo. En él, además de dedicar palabras de elogio a la labor de Corral como historiador, por las que este declara sentirse “muy agradecido”, plantea una idea central: la academia ha evitado durante años este tipo de asuntos y, con ello, ha dejado fuera del estudio histórico claves para entender mejor al ser humano. Corral comparte esa reflexión y critica cómo “el academicismo ha estado durante mucho tiempo en una especie de torre de marfil”. El estudio se sitúa en ese cambio de mirada y busca “acercar a la gente a la parte de la historia más ignorada y apartada tradicionalmente”.

En lo que respecta al contenido del libro, la investigación de Corral no parte de la credulidad, sino del análisis de fuentes. El historiador se sirve de crónicas medievales y testimonios para reconstruir la mentalidad de una época en la que astronomía, astrología, religión y miedo convivían en la interpretación del cielo. Él mismo explica cómo “los seres humanos han mirado al cielo desde siempre, pero hubo un momento en el que intentaron entender, en su contemplación, cómo funcionaba el universo”.

Además, el autor distingue dos planos principales en lo referido a los ovnis. Por un lado, los avistamientos, “fenómenos observados por una persona o comunidad directamente en el cielo”. Por otro, las visiones, imágenes mentales que no coinciden con la realidad y que dan pie a la creación de mitos y leyendas. A lo largo de la historia, ambos elementos se han “mezclado y confundido, muchas veces por razones religiosas”, según explica el profesor.

A pesar de llevar a cabo esta distinción y desmontar algunos discursos “falseadores”, el estudio de Corral no pretende acabar con ese tipo de relatos, sino explicarlos. Él mismo defiende que “el ser humano necesita mitos para interpretar el mundo”.

Otra de las líneas que estudia es cómo los ovnis medievales no se corresponden con las creencias actuales en extraterrestres o marcianos, sino, en muchos casos, con fenómenos hoy conocidos, como cometas o meteoritos, que entonces resultaban difíciles de identificar desde un punto de vista científico. El desconocimiento y la incertidumbre provocan miedo y abren la puerta a la imaginación, como ocurre hoy con lo que actualmente denominamos ovnis. Esto demuestra que “los seres humanos estamos predispuestos a sorprendernos con los fenómenos celestes, y en ello nuestra imaginación va más allá de la realidad”.

El autor es plenamente consciente de que el tema en el que se basa su nueva obra puede atraer a lectores que no buscan una explicación histórica, sino sobrenatural. No obstante, no es algo que le preocupe. Para él, lo importante en la lectura de un libro no es convencer a nadie de nada, sino "abrir conciencias y que las personas descubran nuevas formas de entender la realidad”.

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El pasado fin de semana, el escritor estuvo presente en la Feria del Libro de Zaragoza, donde pudo observar la primera recepción de su obra. Más que una opinión concreta, percibió cómo el perfil de su público se ampliaba cada vez más y ya no se limitaba a los aficionados a la historia. El de los ovnis, en concreto, parece ser un tema que reclama la atención de "muy distintos tipos de lector".