Kase.O 'calienta' el lanzamiento de su nuevo disco: "Eres peor que todos esos puercos retorcidos"

Aunque todavía no ha desvelado oficialmente la fecha de lanzamiento de su esperadísimo y nuevo disco, Kase.O lleva varios días en sus redes sociales lanzando mensajes enigmáticos que todo indicar tienen que ver con ese nuevo trabajo del que poco se sabe, más allá de que está en proceso de creación y que cuenta en la producción con su inseparable RdeRumba.

Durante los últimos días, el MC aragonés ha publicado una serie de imágenes y un vídeo en el que se ve al propio Kase.O sufriendo sin desvelar mucho más. Pero este domingo por la noche, Kase.O dio un paso más al subir varias publicaciones con el mismo mensaje: "Si has asistido al linchamiento, y no me has defendido, eres peor que todos esos puercos retorcidos". El mensaje va acompañado de la imagen de una persona con una cabeza de cerdo y la firma final: "Kase.O".

"Regresó el hardcore rap"

Como era de esperar estas publicaciones han desatado todas las especulaciones entre sus seguidores que en sus redes ya se atreven hasta a opinar por qué camino transcurrirá el nuevo disco, "se ve bien oscuro lo que está planeando el maestro" o "Regresó el hardcore rap".

Aunque en el concierto que ofreció en el Roncarola de Alicante señaló el 19 de junio como la fecha de lanzamiento de su nuevo disco, solo unas horas después matizó el mensaje: "Sigo dándole forma al disco, todavía está en proceso. Le voy a rezar a la Virgen del Pilar a ver si se alinean los astros y puedo anunciar una fecha segura. Me vine arriba".

Hasta entonces, a los seguidores de Javier Ibarra, que son miles, solo les queda esperar a ver cuándo es una realidad el lanzamiento de su nuevo disco tras una exitosa gira por su 33 aniversario en la música de la que acaba de publicar un documental.