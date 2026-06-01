La escritora aragonesa cuya primera novela se llevó Letizia Ortiz de la Feria del libro de Madrid: "Me emociona ver a mujeres apoyando la cultura"

La Feria del libro de Madrid se está celebrando al mismo tiempo que la de Zaragoza y en su jornada inaugural recibió la tradicional visita especial de la reina Letizia Ortiz que realizó un paseo por los diferentes estands de la cita acompañada de una zaragozana, la directora de la feria, Eva Orué.

En ese recorrido, que levantó la expectación de todos los asistentes y que ha copado minutos en todos los informativos, se 'coló', una escritora aragonesa, Natalia Moreno, que acaba de publicar su primera novela, 'Madonna no nació en Wisconsin', que no solo tuvo la oportunidad de departir sobre la misma con la reina, a la que le regaló un ejemplar de la obra publicada por Galaxia Gutenberg, sino que, además, ambas se dieron un cálido abrazo.

"Me emociona especialmente"

"Llevo veintiséis años viniendo a esta feria desde que llegué a Madrid con una maleta llena de sueños y más ilusión que sentido común. Durante todo este tiempo he paseado por estas casetas como lectora, buscando libros, refugio y respuestas. Hoy ha sido precioso ver mi novela en los estantes. Saludar a mis libreras amadas. Abrazar a Eva, su directora. Y poder entregarle un ejemplar a Letizia. Hay algo que me emociona especialmente. Ver a mujeres apoyando la cultura, recomendando libros, tendiendo la mano a otras mujeres, abriendo puertas para que pasen más y juntas y abrazadas hacia un mundo mejor. Porque los libros también viajan así. De unas manos a otras. Gracias a todas las personas que hacéis posible este milagro anual. Libreras, editoras, bibliotecarias, escritoras, lectoras. Y gracias a quienes estáis llevando Madonna no nació en Wisconsin mucho más lejos de lo que yo imaginé. Este año, por primera vez, no voy a la feria solo a buscar libros. También voy a esperaros", ha escrito la zaragozana, también cineasta y guionista, en sus redes sociales.

Natalia Moreno firmará casi todos los días de la cita en la Feria del libro de Madrid con su libro, 'Madonna no nació en Wisconsin', que está siendo una de las grandes revelaciones de la temporada literaria. Y ahora con sabor real.