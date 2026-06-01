Regresa el 'Candem Market' aragonés: lugar, horario, programación y marcas que participan en el mercadillo de Zaragoza

Con la llegada de junio y el inicio de la temporada estival, vuelve el Mercadillo de las Terrazas del Náutico. Una cita que combina compras, gastronomía y ocio en un entorno junto al río Ebro, perfecta para disfrutar de las primeras jornadas de verano en la ciudad.

Inspirado en mercados tan emblemáticos como Camden Market de Londres, pero con una esencia cien por cien aragonesa, este mercadillo se ha consolidado como un referente para quienes buscan propuestas originales, marcas locales y un ambiente diferente en pleno centro de Zaragoza.

La próxima edición tendrá lugar el sábado 7 de junio, de 11.00 a 15.00 horas, con entrada gratuita y acceso permitido para mascotas. Un plan ideal para disfrutar con amigos, en familia o simplemente dejarse llevar por el ambiente relajado de las terrazas.

Las marcas presentes en el mercadillo

Durante la jornada, los visitantes podrán descubrir una cuidada selección de marcas aragonesas como Proko Complementos, Aspe Accesorios, Mapiuska y Reset Beauty, junto a otros proyectos de moda, complementos, belleza, cerámica, decoración, y alimentación artesanal.

Noticias relacionadas

Una oportunidad perfecta para conocer de cerca el talento local y encontrar productos diferentes en un entorno único. La experiencia se completa con la oferta gastronómica de Las Terrazas del Náutico, música en directo con DJ y el ambiente característico que ha convertido este evento en una de las citas imprescindibles de la temporada. Una combinación perfecta de sol, vermú, buena música y compras frente al Ebro para dar la bienvenida al verano como se merece.