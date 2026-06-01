Zaragoza apuesta por proyectar películas gratis al aire libre durante las noches de junio: la programación completa

El Ayuntamiento de Zaragoza lleva el cine de verano al anfiteatro Residencia Universitaria Xior durante las noches de junio, en una programación gratuita y abierta a todos los públicos que convertirá el lugar en un nuevo punto de encuentro cultural al aire libre.

La iniciativa Verano en Xior, fruto de la colaboración entre el Ayuntamiento de Zaragoza y la Residencia Universitaria Xior, permitirá disfrutar de una selección de películas durante los sábados de junio, con proyecciones gratuitas a las 22.00 horas en este espacio ubicado en la plaza José María Forqué.

Qué películas se podrán ver

El ciclo incluye títulos dirigidos a públicos diversos, con propuestas pensadas para disfrutar en familia y compartir las noches estivales en la ciudad. La programación arrancará este sábado 6 de junio con 'Voy a pasármelo bien' (90 minutos) y continuará el 13 de junio con 'Cómo entrenar a tu dragón' (86 minutos), 'Wolfgang (Extraordinario)' el 20 de junio (110 minutos) y terminará el 26 de junio con la proyección de 'Paddington, una aventura en la selva' (106 minutos).

El cartel del cine de Verano en Xior. / El Periódico

Con acceso libre y en un entorno acogedor, esta propuesta invita a la ciudadanía, especialmente a familias y jóvenes, a descubrir la Residencia Xior como escenario cultural y a disfrutar del entretenimiento al aire libre durante las noches veraniegas de Zaragoza. El cine de verano en el Espacio Xior vuelve a sumarse un año más a la programación cultural de la ciudad durante el mes de junio, reforzando la oferta de ocio gratuito en espacios abiertos.