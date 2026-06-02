El Auditorio de Zaragoza volverá a traer, un año más, a las mejores orquestas y solistas del mundo: del director Klaus Mäkelä al virtuoso pianista Lang Lang

Con casi un mes por delante para que finalice la XXXI Temporada de Grandes Conciertos del Auditorio de Zaragoza, la consejera de Cultura, Sara Fernández, y el director del Auditorio, Miguel Ángel Tapia, han anunciado este martes que, un año más, la sala Mozart volverá a ser el eje de una programación de gran prestigio internacional en lo que respecta a la música clásica. Durante la presentación del ciclo, la consejera ha agradecido al director y a su equipo haber logrado “situar a Zaragoza en la agenda nacional e internacional de la música sinfónica”, y convertir de nuevo a la ciudad en un referente cultural.

La XXXII edición estará formada por 17 conciertos (uno de ellos fuera de abono) que se celebrarán entre octubre de 2026 y junio de 2027. Entre todas las actuaciones, Tapia ha resaltado la presencia, por primera vez en Zaragoza, del director finlandés Klaus Mäkelä, así como del dúo formado por Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang. También se ha hecho especial hincapié en el “cartel de lujo”, en palabras de Fernández, que encabeza la temporada, una pintura de Julia Dorado titulada 'Sección áurea'.

Esta nueva edición parece augurar grandes éxitos, sobre todo si se tienen en cuenta dos factores clave. Por un lado, la gran acogida del público aragonés, dado que el año pasado se agotaron los 1.650 abonos ofertados. Por otro, una cartelera “de grandísimo nivel, ya que muchos de sus integrantes solo actuarán en Madrid y Barcelona”, según ha afirmado Tapia. Más allá de estos datos, tampoco puede dejarse de lado la opinión de los asistentes, que, como señalaba el director, ha sido favorable. En tono jocoso, añadía que “todos los melómanos nos han preguntado con ansiedad cuándo se pondría en marcha la venta de abonos”.

El famoso pianista chino Lang Lang volverá al Auditorio de Zaragoza.. / Mario Wurzburger

El prestigio de esta programación queda patente desde la primera actuación, a cargo de la Orquesta Sinfónica de Düsseldorf (19 de octubre), bajo la batuta de Adam Fischer y con la participación del coro de voces blancas y del coro de mujeres Amici Musicae, residente del Auditorio de Zaragoza. Entre los grandes nombres internacionales, destaca, a su vez, la actuación de la London Philharmonic Orchestra (27 de octubre), junto a la violinista Julia Fischer, además de la “actuación estrella”, ya mencionada, protagonizada por la mezzosoprano Cecilia Bartoli y el pianista Lang Lang (26 de noviembre).

La Sala Mozart acogerá, del mismo modo, a la Orquesta Filarmónica Checa, con Semyon Bychkov en la dirección y Behzod Abduraimov al piano (16 de noviembre); la Orquesta Sinfónica de Viena (27 de enero), que homenajeará a Beethoven con motivo del bicentenario de su fallecimiento; la Royal Concertgebouw Orchestra, considerada por muchos como la mejor agrupación sinfónica del mundo (9 de febrero); la WDR Funkhausorchester, con un programa de compositores americanos (23 de febrero); la Orquesta Sinfónica de Amberes (3 de marzo); la Netherlands Philharmonic Orchestra (6 de abril); la Berner Symphonieorchester (21 de abril); la English Chamber Orchestra, junto a Ramón Ortega Quero, uno de los mejores oboístas del mundo (17 de mayo), y musicAeterna, con uno de los programas más innovadores y personales de la escena musical actual (23 de mayo).

La cara nacional de la temporada se construirá por el concierto fuera de abono de Pablo Sainz-Villegas (30 de noviembre), considerado uno de los principales embajadores internacionales de la guitarra española; también por las puestas en escena de los residentes del Auditorio de Zaragoza, Los Músicos de su Alteza (8 de diciembre), Al Ayre Español (15 de marzo), con su programa inédito 'El mundo al revés', y la Orquesta Sinfónica de Aragón (22 de junio), dirigida por Ricardo Casero y con Gabriel Schwabe al violonchelo; y, por otro lado, por la actuación de la Joven Orquesta Nacional de España (JONDE), que interpreta 'Rémenence', la célebre obra del compositor zaragozano Luis Tabuenca.

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El plazo de renovación de abonos será desde el lunes 8 de junio hasta el domingo 14 de junio, ambos inclusive, en el vestíbulo de oficinas del Auditorio, de lunes a domingo, en horario de 11.00 a 14.00 y de 17.00 a 20.00 horas. Para poder llevar a cabo la renovación será imprescindible presentar el abono de la temporada anterior. Por otro lado, quienes deseen adquirir uno por primera vez podrán hacerlo desde el jueves 18 de junio hasta el martes 30 de junio en las taquillas del Auditorio. Además, desde el miércoles 1 de julio hasta el jueves 3 de septiembre podrán adquirirse a través de la página web de la institución. Del mismo modo, los abonos de media temporada estarán disponibles desde el lunes 7 de septiembre hasta el viernes 25 del mismo mes.