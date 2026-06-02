El torero Alberto Álvarez 'vuelve' a los ruedos tras caer en una trituradora: "Una tarde cargada de emoción, respeto y verdad"

Alberto Álvarez, el torero de Ejea de los Caballeros, que sufrió un gravísimo accidente hace apenas un mes tras caer a una trituradora cuando se disponía a servir el alimento diario a las reses en su propia finca, ha vuelto a los ruedos este pasado fin de semana. Después de haber pasado por la UCI de Traumatología del Miguel Servet, donde lograron salvarle en un primer lugar la vida y después las piernas, el diestro zaragozano no ha querido perderse el Concurso de Recortadores celebrado el pasado domingo en Morés donde participaba su ganadería.

"Hace apenas unas semanas, Alberto estuvo a punto de perder la vida. Hoy, en una de sus primeras apariciones públicas, ha vuelto a estar donde siempre ha pertenecido: junto a sus reses, junto a su gente y junto a quienes le quieren de verdad", ha compartido en redes sociales el propio Alberto Álvarez, acompañado de su pareja Verónica, que ha estado presente en todo momento desde que sufriese el terrible accidente en La Valareña, y sus buenos amigos Mariano Ruiz e Imanol Sánchez.

El pueblo de Morés, que celebró durante este último fin de semana sus fiestas en honor a su patrón San Félix, quiso homenajear al diestro zaragozano en una tarde inolvidable cargada de emoción, respeto y verdad. "Hemos celebrado mucho más que una vuelta a los festejos: hemos celebrado la vida, la fuerza, el carácter y el ejemplo de superación de un hombre querido y respetado por todo el sector. Hay personas que representan el campo bravo desde la autenticidad y el corazón. Alberto es una de ellas", se puede leer en el texto publicado por el diestro de Ejea de los Caballeros en su perfil de Instagram.

"Yo no voy a quedarme quieto"

Mientras Alberto Álvarez continúa con su larga recuperación, la gente de su círculo más próximo como el propio Imanol Sánchez se están haciendo cargo de que su proyecto personal, la ganadería que lleva su nombre. "Yo no voy a quedarme quieto. Ya sabes que mi cabeza no para y tengo que hacer algo para poder subirme al tractor y valerme por mí mismo", afirmó el torero en una entrevista a este diario a mediados del pasado mes de mayo cuando todavía se encontraba postrado en una cama de la Mutua de Accidentes de Zaragoza (MAZ) con las dos piernas vendadas.

La ganadería Alberto Álvarez se prepara un verano 2026 con presencia en varias localidades aragonesas siguiendo el ejemplo de 2025 cuando sus reses protagonizaron festejos populares en Villamayor, Ejea de los Caballeros, Rivas o Plasencia de Jalón. La finca donde se crían las vaquillas y las reses bravas se encuentra en La Valareña a escasos minutos de Ejea.

Cabe recordar que Alberto Álvarez se retiró de los ruedos en la pasada Feria del Pilar tras 20 años de trayectoria. Álvarez debutó en público el 16 de junio de 1996 en Santa Elena (Jaén) mientras que su debut en Las Ventas se produjo el 17 de octubre de 1999 alternando con Enrique Martín Chapurra y Álvaro Gómez. Además, Álvarez tomó la alternativa en Ejea de los Caballeros la tarde del 7 de septiembre de 2003, con Víctor Puerto como padrino y con Morante de la Puebla como testigo.