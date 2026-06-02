El festival aragonés Tamborile se afianza como referente nacional de la música de calle

El municipio turolense de Mezquita de Jarque recibirá los días 12 y 13 de junio a 15 bandas procedentes de seis países en la XVI edición del Festival Tamborile, con más de 16 horas consecutivas de actuaciones de música de calle. La Diputación Provincial de Teruel ha acogido este martes la presentación oficial del certamen, que volverá a reunir en esta localidad turolense a formaciones nacionales e internacionales especializadas en música itinerante.

El cartel contará con grupos llegados desde Francia, Perú, Chile, Polonia y República Checa, además de distintas comunidades españolas. Las actuaciones recorrerán estilos como la música balcánica, la cumbia andina, el gipsy punk, el swing, el reggae, el funk, el rock y la música tradicional aragonesa; y el programa combinará pasacalles, conciertos y actividades participativas.

Entre las formaciones participantes figuran La Compagnie Apito y Acousteel Gang, de Francia; Caravana Banda, integrada por músicos de Polonia, España y República Checa; y Cholo Chicha, con componentes de Perú, Chile y España. También actuarán Always Drinking Marching Band, de Barcelona; Sonido Vegetal, de Granada; Orkresta, de Euskadi; Fongo, de Huesca; Los Craks del 29, de Zaragoza; Gaiteros de Estercuel y Minicharanga Delao, de Alcorisa, junto a otras propuestas incluidas en la programación.

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Además de la programación musical, el festival desarrollará actividades educativas y sociales el viernes 12 de junio en colaboración con centros educativos y entidades del territorio, como talleres musicales y actuaciones en centros asistenciales de Utrillas y Martín del Río.