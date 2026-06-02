Fundación Ibercaja inaugura en el Museo de Historia de Madrid una exposición sobre Goya y las escuelas flamenca e italiana

Fundación Ibercaja ha inaugurado este martes en el Museo de Historia de Madrid la exposición 'Goya y las escuelas flamenca e italiana. Un siglo de filantropía de Carlota de Santamarca y Antonia González', organizada en colaboración con el Ayuntamiento de Madrid y la Fundación de Santamarca y de San Ramón y San Antonio. La muestra permanecerá abierta al público hasta el 23 de septiembre de 2026, y se enmarca en las actividades del 150 aniversario de Fundación Ibercaja.

La inauguración ha contado con la presencia de la delegada de Cultura de Ayuntamiento de Madrid, Marta Rivera de la Cruz; el director general de Archivos, Bibliotecas y Museos del Ayuntamiento, Emilio del Río; el director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo; la directora del Museo de Historia de Madrid, Hortensia Bardero; el gerente de Fundación Santamarca y de San Ramón y San Antonio, Javier Cortezón, y el comisario de la muestra, Wifredo Rincón.

La exposición conmemora el centenario de la constitución del Orfelinato de San Ramón y San Antonio —establecido por disposición testamentaria de Antonia González y Pérez en 1925— y, en paralelo, el de la puesta en marcha del Asilo de Santamarca por Carlota de Santamarca y Donato tras su fallecimiento en 1914, e inaugurado en 1928. Con este motivo, la muestra da a conocer al público madrileño y general la notable colección de arte reunida por ambas familias a lo largo del siglo XIX, contextualiza la trayectoria biográfica de sus fundadoras y pone en valor la labor filantrópica que ejercieron mediante sus legados testamentarios.

El director general de Fundación Ibercaja, José Luis Rodrigo (izda), este martes en la exposición. / fundación Ibercaja

Carlota de Santamarca y Donato (Madrid, 1849-1914), II condesa de Santamarca y duquesa viuda de Nájera, destinó la totalidad de su patrimonio —valorado en torno a 20 millones de pesetas de la época— a la creación de un asilo para niños huérfanos pobres naturales de Madrid. La colección pictórica que heredó de su padre, el I conde de Santamarca, y que ella misma amplió, fue legada expresamente para decorar las dependencias del nuevo centro y despertar, en palabras de la propia fundadora, "el amor al arte" entre los acogidos.

Antonia González y Pérez (Madrid, 1852-1925), viuda del empresario Ramón Pallarés y Prats, dispuso en testamento cerrado la creación de un orfelinato para 200 niñas huérfanas de Madrid y su provincia, destinando igualmente la práctica totalidad de sus bienes, cifrados en más de 15 millones de pesetas. El Orfelinato de San Ramón y San Antonio —denominación que evocaba los nombres de pila de ambos cónyuges— fue inaugurado el 13 de junio de 1926 en el barrio de La Prosperidad, con presencia de los reyes Alfonso XIII y Victoria Eugenia.

Las obras de la exposición

El núcleo de la muestra lo constituye la Colección Santamarca, integrada en la actualidad por 230 pinturas que abarcan desde comienzos del siglo XVII hasta mediados del XIX y representan las escuelas española, flamenca, italiana y francesa. La pieza de mayor proyección pública de la exposición es la serie de los 'Juegos de niños' de Francisco de Goya, compuesta por seis lienzos que ingresaron en la colección a través del duque de Nájera, esposo de Carlota de Santamarca, y que actualmente se exhiben en el Museo Goya-Colección Fundación Ibercaja. Cada una de las obras conserva en su bastidor la etiqueta original con la inscripción «es propiedad del Excmo. Sr. Gral. Duque de Nájera», lo que permite trazar con precisión su procedencia e incorporación al conjunto.

Entre las obras de la escuela italiana, el visitante podrá contemplar cuatro grandes lienzos de temática religiosa que Carlota de Santamarca destinó expresamente, en cláusula testamentaria, a la iglesia del Asilo Santamarca: el 'Nacimiento de la Virgen María' y la 'Huída a Egipto', atribuidos a Camilo Procaccini, y una segunda 'Huída a Egipto' junto a la 'Resurrección de Lázaro', obras de Luca Giordano, pintor napolitano del Barroco cuya presencia en colecciones españolas del siglo XIX es bien documentada.

La exposición incluye asimismo una selección de retratos de los condes de Santamarca y su entorno, entre los que sobresalen el retrato de Carlota de Santamarca realizado en 1908 por José Moreno Carbonero —en el que aparece con la corona ducal de brillantes que lució en la coronación del zar Nicolás II en Moscú en 1896— y el del duque de Nájera, obra de Ricardo de Madrazo y Garreta (1911), con todas sus condecoraciones militares.

Muebles de estilo isabelino

Del patrimonio del Orfelinato de San Ramón y San Antonio se exhiben los bustos en mármol blanco de Antonia González Pérez y Ramón Pallarés y Prats, esculturas firmadas por Miguel de la Cruz Martín que fueron presentadas en el VI Salón de Otoño de la Asociación de Pintores y Escultores de Madrid en octubre de 1925. Se incorporan también a la muestra registros fotográficos del Archivo Moreno —conservados en el Instituto del Patrimonio Cultural de España— que documentan el interior del palacio Santamarca de la calle de Alcalá y la disposición original de la colección antes de su traslado al Asilo.

Completan el recorrido tres piezas de mobiliario de estilo isabelino pertenecientes al antiguo Palacio de Santamarca: un sofá y dos mesas del siglo XIX que formaban parte de los enseres del palacio que la condesa habitó en el inmueble contiguo al Banco de España. Aquel edificio, uno de los más suntuosos del Madrid de la Restauración, fue adquirido por la testamentaría de la condesa al Banco de España en 1923 y posteriormente demolido para dar paso a la ampliación del actual edificio de la entidad bancaria, hoy uno de los emblemas arquitectónicos de la calle de Alcalá.

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A través de esta exposición, enmarcada en el 150 aniversario de Fundación Ibercaja, la entidad cumple con su propósito de acercar el arte y la cultura a toda la sociedad, a la vez que pone en valor la labor social llevada a cabo por Carlota de Santamarca y Antonia González, y que constituye así mismo su compromiso desde hace siglo y medio.