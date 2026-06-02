La veterana banda aragonesa que cancela sus conciertos por una "dura enfermedad" de su vocalista: "Tantas veces caigas, te has de levantar"

"Almogávares, amigos, compañeros de camino, hoy nos toca compartir una noticia que jamás hubiéramos querido escribir". Con esa frase comienza el comunicado de uno de los grupos aragoneses más veteranos y queridos con más de 20 años de trayectoria, que acaba de anunciar que tiene que cancelar sus conciertos de escenario de los próximos meses por la "dura enfermedad" de su vocalista.

"Nuestro hermano Chaime, la voz de Lurte, se enfrenta a una batalla importante. Hace unas semanas recibió un diagnóstico difícil y, en las próximas fechas, tendrá que pasar por quirófano y afrontar el tratamiento necesario para vencer a una dura enfermedad. Las noticias que tenemos son esperanzadoras y el pronóstico, dentro de la gravedad de la situación, es favorable. Aun así, el camino exige parar, cuidar la salud y concentrar todas las fuerzas en la lucha", explica la banda en un comunicado con el que se han volcado sus seguidores.

Las actuaciones de calle siguen

Por este motivo, aseguran desde el grupo, se ven "obligados a cancelar los conciertos de escenario previstos para este verano. Las actuaciones de calle seguirán adelante siempre que sea posible, porque la llama de Lurte no se apaga, pero ahora mismo nuestra prioridad es una sola: estar al lado de nuestro compañero. Chaime no es solo una voz. Es un amigo, un hermano de armas y una parte esencial de esta familia que llevamos construyendo junto a vosotros desde hace tantos años".

Aun así, el comunicado adquiere un tono de esperanza: "Sabemos que vendrán días difíciles, pero también sabemos quién es. Quienes le conocemos hemos visto mil veces su fuerza, su carácter y su capacidad para levantarse cuando la vida golpea. Y como cantamos en una de nuestras canciones, 'tantas veces caigas, te has de levantar'. Hoy esas palabras cobran más sentido que nunca", reivindican.

De hecho, dejan claro que el músico cuenta con el apoyo de todo el mundo: "Compañero, no caminarás solo. Detrás de ti tienes a toda la familia lurtera, a amigos, músicos y seguidores que te acompañan en esta batalla. Volveremos a los escenarios. Volveremos a hacer ruido. Volveremos a gritar juntos. Y cuando llegue ese día, será una victoria de todos", concluyen.