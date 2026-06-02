Las obras del Museo de Zaragoza se encarecen por un aviso de Bomberos que destapa la mala conservación de un muro

Las obras del Museo de Zaragoza, que tenían un plazo de ejecución de 18 meses, todavía no tienen fecha de finalización a pesar de que el centro cerró sus puertas ya en 2024 para la ejecución de las mismas. Aunque se espera que sea a lo largo de 2027, de momento, nadie (el centro es propiedad del Ministerio de Cultura) ha fijado todavía ningún calendario definitivo.

Lo que sí se ha sabido es que una vez iniciados los trabajos, y durante el desarrollo de los mismos, el ministerio, licitador de la obra, tuvo que hacer una modificación de contrato de "la dirección facultativa completa y coordinación de seguridad y salud en fase de ejecución de las obras de acondicionamiento de la planta bajo cubierta del Museo de Bellas Artes de Zaragoza" por un valor de 165.000 euros.

Patologías en la madera de los aleros

El motivo fue una causa sobrevenida como consecuencia de una apreciación de los Bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, tal y como venía reflejado en la modificación: "Durante el desarrollo de los trabajos se han detectado algunas deficiencias en elementos constructivos afectados por las obras que se considera necesario subsanar para poder adaptar las soluciones constructivas del recorrido de evacuación por la galería exterior por requerimiento del departamento de bomberos del Ayuntamiento de Zaragoza, entendiendo que se evacúa junto a una “fachada”, por lo que el tratamiento de dicha fachada debería cumplir con el apartado DB-SI 2 limitando el riesgo de propagación exterior, considerando la galería como espacio exterior. De esta manera, los vidrios deben tener un comportamiento al fuego EI-60".

Pero ese informe de los Bomberos desembocó en que "al iniciar los trabajos de picado del revestimiento interior de los muros exteriores del Museo, se detectaron una serie de patologías en los elementos de madera (canetes) de los aleros y cornisa, observando pudrición, pérdida de material y deterioro en muchos de los elementos, que precisan de su reparación y consolidación, además de su estabilidad estructural".

Por ese motivo, hubo que sacar a concurso una modificación del contrato (fechada a 1 de diciembre de 2023), que fue adjudica a Israel Alba por 165.000 euros (más 34.650 euros de IVA), un importe que se desglosa de la siguiente forma: dirección de obra (90.750 euros), dirección de ejecución (90.750 euros) y Coordinación de seguridad y salud (18.150 euros).

Un nuevo contrato en el que queda claro que está "vinculado al contrato (...) adjudicado el 24 de noviembre a la empresa Contratas Vilor, por un importe de (...) 4.194.035,45 euros con un plazo de ejecución de 18 meses". Un plazo, por cierto, que concluía el 28 de mayo de 2025 que, obviamente, no se ha cumplido. Los 'nuevos' trabajos a realizar quedan incluidos en ese importe inicial de adjudicación.

Polémica con el Gobierno de Aragón

Las obras de reforma del Museo de Zaragoza se están alargando más de lo previsto y lo peor es que no hay visos de que el centro de la plaza de los Sitios vaya a reabrir en el corto plazo. Preguntado en marzo por esta cuestión, el director general de Cultura y Patrimonio de la DGA, Pedro Olloqui, ya no se aventuraba a dar plazos y recordaba que la pelota sigue estando en el tejado del ministerio. "El museo ya debería estar abierto, pero es algo que no depende de nosotros. El cierre unilateral que realizó el ministerio ha provocado una herida en este centro y ahora lo único que podemos hacer es colaborar para que se reabra lo antes posible", indicaba Olloqui durante la presentación de una nueva donación al museo de arte gráfico japonés.

En noviembre de 2023, cuando comenzó la rehabilitación, se dijo que los trabajos obligarían a mantener cerrado el edificio de la plaza de los Sitios durante dos años y cuatro meses, un plazo que acaba de cumplirse. Aunque no hay una previsión oficial, desde la DGA se confía en que la reapertura no se extienda más allá de finales de 2027. "Sería lo lógico, pero ya no me atrevo a dar una fecha porque ya digo que no depende de nosotros", insistiía Olloqui en declaraciones a este diario.