Niños del Brasil empieza a celebrar su 40 aniversario con un concierto en Zaragoza y una gran noticia: "Queremos publicar canciones nuevas"

Hay mucho de guadianesco en la trayectoria de Niños del Brasil. La mítica banda zaragozana ha ido apareciendo y desapareciendo en los últimos años, y muchas veces lo ha hecho sin avisar. Estos días vuelve a estar de actualidad porque acaba de publicar –en vinilo y doble cedé– el directo que ofreció el 28 de diciembre de 2024 en la sala Oasis. El grupo liderado por Santi Rex y Nacho Serrano ha querido hacer este regalo a sus más fieles seguidores con una cuidada y limitada edición. El disco propone un recorrido por sus cinco álbumes de estudio, incluyendo sus canciones más famosas y algunas versiones ya clásicas como ‘La Modelo’ de Kraftwerk. Esta pequeña joya, titulada ‘Abierto hasta el amanecer’, se puede adquirir en Discos Linacero y encargar a través de las redes sociales de la banda.

Sin embargo, la reaparición de Santi Rex y los suyos va mucho más allá, porque este viernes tocan en el Rock&Blues de Zaragoza. El concierto, con las entradas agotadas desde hace semanas, supondrá el inicio de la conmemoración de su 40 aniversario, que se cumple el próximo mes de enero. El grupo quiere celebrarlo como se merece y por ello ya está perfilando una pequeña gira a partir de marzo que de momento parará en Madrid, Barcelona y Sevilla (el deseo es que visite otras ciudades y que Zaragoza sea por supuesto una de ellas).

Para ir calentando motores, Niños del Brasil actuará este viernes en la citada sala zaragozana. El concierto comenzará a las 21.00 horas e incluirá sus canciones más emblemáticas (‘Las curvas del placer’, ‘Sed de Venganza’, ‘Viernes', 'Amor y espinas'...), esas con las que triunfaron a principios y mediados de los 90. No hay que olvidar que en esa época sonaron por toda España, actuando incluso en el ‘Un, dos, tres’ o en el programa de María Teresa Campos.

Aunque nunca se han disuelto de forma definitiva, lo cierto es que en los últimos años solo se suben a los escenarios en ocasiones especiales. «Después del concierto que dimos en el Vive Latino de 2024 tocamos varias veces seguidas en la ciudad, incluidas las Fiestas del Pilar. Ahora llevamos ya unos meses sin pisar un escenario y la verdad es que nos apetece, porque si no tocamos casi no nos vemos», comenta Santi Rex en declaraciones a este diario.

Lo mejor, sin embargo, podría estar por llegar, ya que la banda prevé editar material nuevo en el corto-medio plazo. «Tenemos muchas versiones grabadas que no se han publicado; tantas que incluso podríamos sacar un recopilatorio de versiones. Pero lo que más nos apetece es editar canciones nuevas. No descartamos sacar tres ‘singles’ y luego otros tres, con el objetivo de publicar después un epé; ya veremos cómo le vamos dando forma», apunta Rex.

La mítica banda no saca material propio desde 2009, año de publicación de su último trabajo (‘Géminis’), que llegó tras más de una década de silencio discográfico. «Lo nuestro es un continuo punto y seguido», reconoce el cantante.

Sus orígenes

La andadura de NdB comenzó a finales de 1986. Santi Rex acababa de dejar la banda John Landis Fans y Antonio Estación y Enrique Bunbury le propusieron formar un nuevo grupo: «La idea original era hacer versiones de la banda de tecno Soft Cell, por eso llamamos a Nacho Serrano, que era teclista. A mediados del 88 Bunbury se fue porque ya no podía compaginarlo con Héroes y nosotros continuamos con la banda». Lo de las versiones de Soft Cell quedó olvidado y se pusieron a componer sus propias canciones.

«Todo fue muy rápido. Nos pusimos a ensayar sin ninguna idea preconcebida y el primer día ya hicimos ‘Amor y espinas’ y el segundo ‘Al oeste’, que fueron nuestro primeros ‘singles’. Cada día que nos juntábamos hacíamos un tema nuevo, y así hasta que grabamos el primer disco», rememora Rex, que recuerda que en sus inicios también estuvo Pedro Andreu (batería de Héroes del Silencio).

Con su segundo elepé (‘Mensajes al viento’) comenzaron a ser conocidos en el resto del país y poco a poco fueron fraguando una sólida trayectoria –con cinco discos de estudio y uno de rarezas– que ha acabado convertida en leyenda.

Su parón, quizá, llegó demasiado pronto. Su cuarto trabajo data de 1997, una época complicada en la industria, con ese cambio del vinilo al cedé y el pirateo que llegó después. «Llegó un momento en que repetíamos un poco las mismas fórmulas y eso nos empezó a quitar motivación. Se formó un cóctel explosivo y para el siglo XXI ya nada era igual que en los 80. Muchos grupos nos quedamos por el camino», indica Rex.

Pero fieles a ese espíritu guadianesco, el grupo sigue emergiendo de vez en cuando. Sucedió por ejemplo en 2020, cuando la película ‘Las niñas’ les hizo volver a los buscadores de Google y Spotify. Estos días, la mítica banda zaragozana vuelve a surcar las aguas de un río que no cesa.