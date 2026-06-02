El pueblo de Zaragoza de apenas 100 habitantes que se convierte por un día en la capital nacional de la magia

El municipio zaragozano de Orés, situado en las Cinco Villas y de apenas 100 habitantes, se volverá a convertir en la capital nacional de la magia. La decimoquinta edición del festival Orés Mágico se celebra este sábado 6 de junio, con una intensa programación que incluye espectáculos al aire libre, magia de cerca y actuaciones para todos los públicos. En las últimas ediciones, la localidad ha llegado a recibir a casi mil personas, lo que constata el tirón del festival.

Esta edición volverá a reunir a reconocidos magos y a otros emergentes. Actuarán por ejemplo Gerardo Martínez, Miki García, Javi Martín, Andy González, Mago Perete y Jammes Garibo, el más internacional de todos los magos. Además, como es habitual, el evento contará con la implicación directa de los vecinos del municipio.

El presidente de la comarca de las Cinco Villas, Santos Navarro, ha indicado en la rueda de prensa celebrada este martes en la DPZ que los tiques para la comida y para las actuaciones de magia de cerca se adquirirán en el propio festival. En otras ediciones, las entradas se compraban previamente a través de las redes sociales.

El festival se ha presentado este martes en la DPZ. / dpz

La programación comenzará a las 11.30 horas con la inauguración oficial del festival. A las 12.00 horas, la plaza de España acogerá la gala matinal con el espectáculo de Mago Perete, titulado ‘Locuras Mágicas’. A continuación, a las 14.00 horas, se celebrará la comida popular y, posteriormente, será el turno de los pases de magia de cerca que se desarrollarán en tres espacios repartidos por la localidad y tendrán aforo limitado.

El primer pase comenzará a las 17.00 horas, seguido de nuevas sesiones a las 18.00, 19.00 y 20.00 horas, en las que participarán los magos Gerardo Martínez, Miki García y Javi Martín. A las 17.00 horas, en la plaza de España, también se celebrará el espectáculo al aire libre de Andy González con ‘Mágicamente Cómico’, una propuesta que mezcla magia y humor para toda la familia.

Más de 40 voluntarios

A las 18.00 horas, el frontón será el escenario de la actividad 'Masa mágica', organizada por la compañía de teatro PAI, pensada para público infantil y familias. La programación continuará a las 20.00 horas con el espectáculo ‘Abracadabra: La leyenda mágica’, protagonizado por José Garibo, mientras que a las 22.00 horas llegará la Gala Gran Final de la mano de Jammes Garibo con ‘Magic Comedy’. El festival llegará a su fin con la sesión de DJ Miguel del Castillo en La Catedral, que se alargará hasta la madrugada.

"Orés Mágico es una fiesta consolidada en la comarca y en la provincia, en un pueblo precioso en el que se multiplica por 15 la población de cada día, algo que no sería posible sin la colaboración de los voluntarios que consiguen que ir allí sea un lujo", ha destacado el diputado provincial Alfredo Zaldívar.

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De hecho, el festival no sería posible sin la colaboración de los voluntarios, ya que el pueblo se vuelca en este evento y son más de 40 voluntarios los que están pendientes de que todo funcione correctamente. Además, se involucran en este evento otras agrupaciones locales, como la de mujeres, atendiendo los puestos de merchandising y vendiendo tiquets.