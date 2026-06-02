Sariñena acoge la quinta edición del World Music Connecti-ON Festival

Del 29 de junio al 4 de julio, Sariñena volverá a convertirse en un punto de encuentro internacional para la música. Niños, jóvenes y adultos llegados desde Japón, Perú, Montenegro, Bielorrusia y diferentes puntos de España compartirán una semana de formación, convivencia y actuaciones en el marco de la quinta edición del World Music Connecti-ON Festival. La actividad llega este año cargada de novedades.

La principal es la ampliación de disciplinas musicales. El piano ya no es el único protagonista. La programación formativa incluirá además canto lírico, violonchelo moderno y barroco, guitarra clásica y eléctrica, batería, marimba y saxofón.

Durante seis días, el festival combinará clases magistrales, ensayos, música de cámara, conciertos de alumnado y profesorado, actividades didácticas para niños, encuentros formativos, actuaciones gratuitas abiertas al público y propuestas de carácter social dirigidas a personas mayores.

En la presentación, celebrada este martes en la Diputación Provincial de Huesca, se ha destacado que el festival ya cuenta con alrededor de 25 inscritos, desde niños de diez años hasta una alumna de 76, pasando por músicos profesionales, estudiantes de conservatorio y personas que se encuentran en sus primeras etapas de aprendizaje.

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El plantel docente volverá a reunir a músicos de prestigio nacional e internacional. Así, entre ellos, figuran la pianista japonesa Natsuki Nishimoto, el violonchelista barroco Alfons Rochera, el guitarrista Darío González Ibarz, la soprano montisonense Eugenia Boix, el saxofonista Fernando Lleyda, el percusionista Carlos Mercado, el pianista y compositor Antonio Ballestín y la propia Nati Ballarín. También forma parte de la iniciativa el pianista acompañante y además, asesor legal de la asociación promotora, José Andrés Merino.