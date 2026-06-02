Zaragoza celebra el festival Summer Foto ZGZ con cursos y coloquios sobre fotografía
La cita, que se celebrará desde el 8 de junio y hasta el 29 de julio, ha programado talleres, cursos y coloquios sobre fotografía digital y analógica
Efe
El festival de fotografía Summer Foto ZGZ celebrará desde el 8 de junio y hasta el 29 de julio diversos talleres, cursos y coloquios sobre fotografía digital y analógica, y contará con la participación de la fotógrafa Isabel Muñoz, premio nacional de fotografía y premios World Press Photo 1994-2001.
En estas jornadas, organizadas por la Escuela de Fotografía Centro de la Imagen, intervendrán profesionales del mundo gráfico como Emilio Morenatti, Uge Fuertes, Pilar Irala, Ana Cosculluela, Claudia Otal, Jesús Aguilar Jaime de Prado, Jesús Molledo o Carlota Fantova, entre otros.
En el marco de la cita se celebrará una mesa redonda titulada 'Contar lo cercano. El fotoperiodismo local', donde cuatro fotoperiodistas de la Asociación Profesional de Fotoperiodistas de Aragón (Javier Cebollada, Ángel de Castro, Verónica Lacasa y Miguel Ángel Gracia) hablarán de su trabajo diario.
Además, se celebrarán talleres de fotografía de naturaleza, de bodegón o social y de boda, y cursos intensivos de fotografía digital, enseñanzas sobre ‘street photo’, ‘lightpainting’ y fotografía con teléfono móvil. Los participantes también podrán adentrarse al mundo de la imagen analógica a través de un taller de iniciación y con la fotografía estenopeica y alquimia creativa con Polaroid.
En los coloquios y mesas redondas, Emilio Morenatti en colaboración con la Universidad San Jorge tratará de trasladar a los asistentes al trabajo de un fotoperiodista ganador de dos premios Pulitzer.
Por su parte, Jaime de Prado disertará sobre la creación de mundos mínimos en la imagen, Jesús Díaz desarrollará su visión sobre la IA en la fotografía, Pilar Irala tratará sobre la fotografía documental del Archivo Jalón Ángel, Claudia Otal abordará el mundo Polaroid, y Jesús Molledo hará una demostración de fotolitografía.
Además, se celebrará la proyección de proyectos de los alumnos de Fotografía Documental y se realizará la exposición anual de los nuevos alumnos que han pasado por el aprendizaje de la fotografía.
Las distintas actividades tendrán lugar en la sede de la Escuela de Fotografía Centro de la Imagen ubicada en calle Miguel Servet, 3 de Zaragoza. Algunas de las actividades son gratuitas, pero las restantes cuentan con un precio que oscila entre los 80 y los 170 euros.
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