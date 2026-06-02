ARTES ESCÉNICAS
La zaragozana Elisa Forcano gana un Premio Max, el mayor reconocimiento de la escena teatral en España
La actriz y dramaturga aragonesa se llevó el galardón a mejor espectáculo revelación por 'Zorra dorada'
La artista zaragozana Elisa Forcano triunfó este lunes en la gala de los XXIX Premios Max, los máximos reconocimientos del teatro y la danza en España. En concreto, la actriz y dramaturga se llevó el galardón a mejor espectáculo revelación por 'Zorra dorada'. La aragonesa acudió a la gala celebrada en el Teatro Romano de Mérida con otras dos nominaciones gracias a esta producción: mejor intérprete femenina de danza y mejor autoría revelación. El premio afianza su nueva producción como una de las piezas más potentes y rompedoras de la temporada.
A medio camino entre la danza, el teatro y la performance, 'Zorra dorada' tiene mucho de reivindicación y resistencia. La obra nació como influencia de una noticia real: Noa Pothoven, una joven de 17 años que, tras ser víctima de abusos sexuales en su infancia y sufrir una violación en su adolescencia, murió en 2019 por inanición voluntaria acompañada de su familia en su casa de Países Bajos, tal y como explicó en una reciente entrevista con este diario la propia Forcano.
A partir de estos hechos, la creadora zaragozana ha escrito, dirigido e interpretado un poema escénico cargado de fuerza y simbolismo que se convierte en un ritual para exorcizar el abuso y canalizar la rabia "como herramienta de transformación, denuncia social y grito feminista". "El caso de Noa Pothoven me hizo reflexionar mucho y al final llegué a la conclusión de que si cualquier mujer que ha sufrido algún tipo de abuso se inmolase seguramente nos extinguiríamos como especie, porque casi todas hemos sentido algún hecho traumático en relación con el abuso", explicó Forcano en las citadas declaraciones.
En su discurso tras recibir el galardón, la zaragozana recordó el origen de un montaje en el que trabajó durante cinco año. "Es un proyecto muy honesto que surgió desde una necesidad profunda y que ha sido posible gracias al trabajo colectivo", indicó este lunes en referencia al apoyo de su equipo (Barbecho Productions).
La creadora aragonesa se encuentra en un gran momento, ya que hace unas semanas recibió el Premio Simón del cine aragonés a mejor actriz por su trabajo en el cortometraje 'En trámite'. Ahora, este Max por 'Zorra dorada' (una pieza que ya se pudo ver en el ciclo Mujeres a Escena del Teatro de las Esquinas e incluso en las calles de Zaragoza) afianza la trayectoria de una artista que tiene mucho que decir en la escena teatral.
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