El calendario de los festivales en Aragón de este verano: fechas, lugares y la programación completa

Aragón volverá a convertirse en una gran fiesta que llenará el territorio fundamentalmente de música, pero también de teatro, danza, circo y artes escénicas en general. EL PERIÓDICO DE ARAGÓN hace una radiografía a toda la oferta festivalera de esta temporada estival de 2026 en el que habrá propuestas para todos los gustos.

Pirineos Sur

El festival que se celebra en el Auditorio Natural de Lanuza es el festival con más tirón y esencia de Aragón y este año ha programado 12 intensas noches del 9 al 26 de julio por las que pasarán, entre otros, Rufus Wainwright, Suede, Los Planetas, L,a MODA, Dani Fernández (noche para la que ya se han agotado las entradas), Jorge Drexler, Valeria Castro, el homenaje por los 30 años de 'Omega'... Las entradas ya están a la venta en la web del festival.

SoNna Huesca

El SoNna Huesca celebrará en 2026 su concierto número 200 y en su séptima edición volverá a recorrer las diez comarcas altoaragonesas entre el 4 de julio y el 12 de septiembre. Un total de 27 conciertos y/o espectáculos de circo teatro que durante los fines de semana del verano recorrerán la provincia en la denominada la caravana del SoNna Huesca, que acerca la cultura a los pueblos y da a conocer paisajes y entornos singulares a propios y a extraños.

Entre los nombres más reconocibles estarán Raúl Refree y Niño de Elche (Madrid), el ensemble hispano francés Cantaderas, Tori Sparks (EE.UU.), Los Hermanos Cubero (Castilla la Mancha), Momi Maiga (Senegal), Matthieu Saglio (Francia) o el dúo Joaquín Pardinilla y Ernesto Cossío (Aragón). Loss únicos dos conciertos de pago del certamen, en esta ocasión los protagonizarán el andaluz Pablo López y la gallega Luz Casal.

Música al raso

El festival que organiza el Ayuntamiento de Zaragoza en espacios públicos, tras vivir un multitudinario primer fin de semana en la plaza San Bruno, la segunda parte se celebrará en el Jardín de Invierno, con entrada gratuita, del 11 al 13 de junio.

Lu Demie será la encargada de abrir la programación en el Jardín de Invierno el jueves 11 de junio a las 21.00 horas. Tras ella actuará Ralphie Choo. El rock alternativo protagonizará la noche del viernes 12 de junio con dos bandas madrileñas ya muy consolidadas: Shego y Camello y el ciclo se cerrará un día después con María Arnal y Nortec: Bostich & Fussible.

Plaza Sonora

La primera cita festivalera llega este sábado 6 de junio y lo hace en Zuera con una cita que se estrena este año y que busca celebrar las verbenas de pueblo con un festival (que se celebra en la plaza de toros) con un cartel muy destacado con Puño Dragón, Morgan, La habitación roja y Pared con pared. La organización pone autobuses desde Zaragoza para poder acceder.

Polifonik Sound

El Polifonik Sound lleva ya 17 años dando la bienvenida al verano en Barbastro. En este 2025 ha preparado una gran edición con cabezas de cartel de renombre como Love of lesbian (en el último concierto que ofrece la banda en Aragón ya que se disuelve) y Ultraligera. El festival, que se celebra del 2 al 4 de julio, contará también con Delafé y las Flores Azules, Mujeres, Joe Crepúsculo, Modelo, Los Invaders, Eighty Eight Miles, The Slates, Lady Banana, Los Flamingos, El Diablo de Shanghai, Error 97, Volavent, Muñeca Rusa, Hostia Pedagógica, Arrecío y los djs Bita y Jotapop.

Monegros Desert Festival

La gran cita del desierto, que congrega a 40.000 personas durante más de 20 horas de fiesta, volverá este año a Candasnos el 27 de julio con un cartel con más de 100 artistas. La propuesta artística para 2026 equilibra la veteranía de figuras que han definido la electrónica global con los nuevos fenómenos. Así, en esta primera lista destacan nombres como Richie Hawtin, Amelie Lens o Paco Osuna, pero también otros de sonidos más contundentes como Klangkuenstler, Indira Paganotto y Fatima Hajji. Y qué decir de Fantasm, Héctor Oaks, Adrián Mills y Brutalismus 3000. La gran joya de la corona será Outworld. Monegros será el único festival del mundo en contar con este escenario, ofreciendo una experiencia 360º con capacidad para 20.000 personas.

Slap! Festival

La gran noticia de este año con respecto a los festivales ha sido el regreso del Slap! Festival al Cámping de Zaragoza, algo que sucederá el 19 y 20 de junio. A los nombres de RdeRumba, Lady Funk y DJ Pendejo, se suman otros llegados de España y el extranjero. Actuará por ejemplo la banda barcelonesa Hip Horns Brass Collective, que fusiona el jazz de Nueva Orleans, el hip-hop y el groove con una gran puesta en escena; el artista cubano Afrosideral con una propuesta llena de experimentación y electrónica; o el belga Juli Giuliani, que llenará de hip hop el camping municipal. En esta edición volverá a sonar el reggae de los zaragozanos Irregular Roots y por primera vez se podrá escuchar al ghanés Big Ddy, que hará bailar a todos los asistentes con sus ritmos africanos. Ya en el ámbito de los djs, actuarán Fonki Cheff, que tras más de 25 años de carrera ha conquistado pistas de baile en Japón y EEUU, Cuático, Funkforward, Luso y Gordo del Funk.

Festival Amante

Borja resiste con su festival, el Amante, y este año ha vuelto a conformar un cartel de altura para su celebración del 31 de julio al 2 de agosto. Aunque todavía faltan nombres por desvelar ya se sabe que Besmaya, Alison Darwin, Jordana y Puño Dragón encabezan la lista de una cita que cada año reúne a casi 5.000 personas.

Brizna Festival

El Brizna Festival de Ayerbe acogerá del 31 de julio y el 1 de agosto una nueva edición de su festival con Iseo & Dodosound, Él mató a un policía motorizado, Queralt Lahoz, Hinds, Arizona Baby y Hostia Pedagógica. Una gran nómina de bandas que actuarán en la cita oscense a los que se sumarán desde los platos Jotapop, DJ Barbara Gartland, RdeRumba, Florida & Hermoso, Hurtell DJ, Tremendo capazo e Íñigo Perlez DJ.

Aragón Sonoro Festival

Sidonie, La Guardia y Veintiuno encabezarán el festival Aragón Sonoro de Alcañiz.La sexta edición, que se celebrará los días 24, 25 y 26 de julio, también programará los conciertos de Marlena, Karavana, Barry B, Erin Memento, Vicky Lafuente y Arey.

Divino Festt

La apuesta de Cariñena por este festival es firme y en esa propuesta de combinar el vino con la música en vivo, el Divino Festt tendrá este año el 19 y 20 de junio una cita de música en vivo protagonizada por Hinds, Xavibo, Depresión Sonora, Sónica, Toldos Verdes, Big DDY, Donna, Juicy BAE, Enry K, Ultralágrima, Mercromina Club, Nico, La Carrera, Ivanin y Ksas, Fer AG, Seven Days, Capros y DJ Carlos Pérez.

En el Camino de Santiago

La música antigua y barroca volverá a brillar con todo su esplendor este verano en las iglesias y catedrales ubicadas en los tramos altoaragoneses de la ruta jacobea. Un año más, y ya van 35, el Festival Internacional en el Camino de Santiago ha programado del 30 de julio al 30 de agosto un total de 19 conciertos en 14 municipios de la provincia de Huesca, la mayoría de ellos gratuitos. Como en las últimas ediciones, la cita incluirá también una exposición, un ciclo de cine y otro de teatro. El festival, uno de los más antiguos de la comunidad, está organizado por la Diputación de Huesca con la colaboración del Ayuntamiento de Jaca y la comarca de la Jacetania.

El 21 Festival

Duncan Dhu y Alcalá Norte son las estrellas del festival que tendrá lugar en el Palacio de Congresos de Huesca el 12 y 13 de junio y que también ha programado a otras bandas como León Benavente, Ginebras o Quique González, entre otros.

Veruela Verano

Pancho Varona, las Migas, Queralt Lahoz y Depedro son los cuatro conciertos que este año se podrán disfrutar en un recinto tan especial como el Monasterio de Veruela del 1 al 22 de agosto dentro de la programación del Veruela Verano.

Vive Latino y FIZ

Ya en septiembre llegarán las dos grandes apuestas multitudinarias de la capital aragonesa. Por un lado, el Vive Latino que en el recinto de la Expo el 4 y 5 de septiembre reunirá a artistas de primer nivel como Amaia, Julieta Venegas, La M.O.D.A., Ed Maverick, Loquillo, Guitarricadellafuente, La Plazuela, Rawayana, Siloé, M-Clan, Rigoberta Bandini, Ultraligera... Y así hasta alcanzar las 32 propuestas diferentes.

El FIZ, por su parte, llenará la sala Multiusos del Auditorio de Zaragoza el 26 de septiembre con los conciertos de Carolina Durante, La casa azul, Repion y La paloma.

Además de los ya destacados, Aragón alberga en verano otros festivales como por ejemplo el Castillo de Aínsa (del 20 de junio al 12 de julio), el Calatafest (3 y 4 de julio), el Festival Rural Godina (27 de julio), el Metro Festival de Almudévar (21 y 22 de agosto), el ciclo Goya al natural en la Aljafería (4 al 17 de junio), Tamborile Festival (12 y 13 de junio), el Zaragoza Feliz Feliz (del 12 al 14 de noviembre)... El Festival de los Castillos completará esta oferta que este jueves desvelará en su presentación.