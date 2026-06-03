El Gremio de Editores de Aragón entrega los Premios Aeditar 2026

Aeditar, la asociación gremial que reúne a cerca de sesenta sellos editoriales aragoneses, viene otorgando desde 2018 los Premios Aeditar, como reconocimiento de la labor de personas y entidades en diferentes facetas relacionadas con el mundo del libro, su producción y su difusión. En la categoría de “Trayectoria profesional”, los premiados hasta ahora han sido el impresor Francisco Ortiz, el diseñador Fernando Lasheras, el escritor Ánchel Conte, la ilustradora Blanca BK, el director del Centro del Libro de Aragón José Luis Acín, la librería París y la distribuidora Ícaro. De entre las propuestas para este año, la más votada por los socios de Aeditar ha resultado ser la de la librería Castillón, una librería casi centenaria (desde 1927) de Barbastro y el Somontano, que mantiene una trayectoria de profundo compromiso con autores y temas aragoneses.

En lo relacionado con la “Promoción y difusión del libro y la lectura”, se ha reconocido hasta ahora la labor en ese ámbito del escritor Ramón Acín, la periodista Ana Segura, la bibliotecaria Cruz Barrio, los libreros responsables de la Anónima de Huesca y Antígona (Zaragoza), y los escritores y periodistas Antón Castro y Miguel Mena. En 2026, se reconoce el trabajo de la periodista Myriam Martínez Iriarte, navarra afincada en la capital oscense, de larga trayectoria en el periodismo cultural altoaragonés. Se pone en valor su apoyo y difusión del mundo del libro y la calidad informativa y el rigor de sus reportajes.

Este año se entregan, a título póstumo, tres menciones especiales en recuerdo de otras tantas personas muy vinculadas a sellos aragoneses, fallecidas en el último año: Joaquín Campo, Marina Heredia y Victoria Pico.

En primer lugar, Campo, impulsor de Taula Ediciones, fue un hombre animoso, comprometido de forma intensa con la cultura, incluso más allá de su trayectoria editorial junto a Dionisio Platel. Volcado en el asociacionismo a través de entidades como el Instituto Aragonés de Antropología o el Centro de Estudios del Jiloca, siempre se mostró con espíritu generoso y abierto a la colaboración.

En segundo lugar, Marina Heredia, Editora de Los Libros del Gato Negro, presidió AEDITAR entre 2017 y 2022, años de crecimiento e impulso de iniciativas que consolidaron al Gremio de Editores como una referencia dentro de la cultura en Aragón, con proyectos a los que Marina transmitió ilusión.

Por último, Victoria Pico, médica entregada a su profesión, también dedicó muchas horas a la gestión del sello Onagro (anteriormente Zócalo), junto a su pareja Fernando Jiménez Ocaña.

Noticias relacionadas

Los premios se entregarán en Zaragoza el próximo 4 de junio, jueves, a partir de las 22.00, durante una cena en “Espacio Kiwiki” (calle Santa Teresa, 6), en el marco de la celebración de la XXXIII Edición de la Feria del Libro de Zaragoza en el Parque Grande José Antonio Labordeta.