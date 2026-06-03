Harry Potter sobrevolará Zaragoza con un macroespectáculo de drones en las Fiestas del Pilar: fecha, lugar y cómo comprar las entradas

El universo de Harry Potter sobrevolará Zaragoza durante las Fiestas del Pilar con un macroevento de drones, iluminación y música en directo, que se celebrará al aire libre, en el Ibercaja Estadio el 16 y 17 de octubre, a partir de las 21.00 horas.

'DroneArt Show: Harry Potter', que está recorriendo el mundo por el 25 aniversario de la franquicia, combina la tecnología punta de drones con la música icónica de las películas de Harry Potter para crear un espectáculo hipnótico bajo las estrellas. Mientras 1.200 drones se mueven en perfecta armonía, los momentos más emblemáticos de las películas cobran vida en una deslumbrante coreografía de luz y magia.

Al caer la noche, el público será testigo de la actuación de un violinista en directo y de un impresionante lienzo de luz, mientras momentos memorables de las películas se recrean a través de espectaculares formaciones aéreas acompañadas de la banda sonora y diálogos originales de la saga. Como parte de la experiencia, los asistentes también llevarán pulseras LED que les permitirán interactuar aún más con la magia del espectáculo.

Cómo comprar las entradas

Aunque las entradas todavía no han salido a la venta (lo harán el próximo 10 de junio a partir de las 14.00 horas) ya están abiertas las inscripciones para la lista de espera a través de Fever, que incluirá la posibilidad de acceder a la preventa y de tener un descuento de hasta un 15%. El Ibercaja Estadio tiene una capacidad para 20.000 personas (hay que ver cuántas se habilitan para el espectáculo) pero la previsión es que se agoten las localidades.

El concierto y el espectáculo de drones tendrán una duración aproximada de 65 minutos. Las puertas se abrirán 2 horas antes del inicio del evento. Recomendamos llegar con anticipación para disfrutar del ambiente y de la oferta de comida y bebida, y registrarse antes de que comience el espectáculo. Los asientos no están asignados y no se permitirá la entrada una vez iniciado el evento. Los drones volarán únicamente durante un número selecto de canciones.

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En España el público también podrá disfrutar de una atmósfera previa al espectáculo inspirada en el mundo mágico, con ofertas gastronómicas temáticas y productos de Harry Potter™.