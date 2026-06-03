La historia del aragonés que tuvo que hacerse pasar por francés para ser el primer español en correr el Tour hace más de un siglo llega a las plataformas: dónde ver el documental

Hace más de un siglo, pero lo hizo hasta en dos ocasiones. El ciclista aragonés José María Javierre completó el Tour de Francia en las ediciones de 1909 y 1910 convirtiéndose en el primer español que conseguía tal hazaña (no hay que olvidar el año que era). Una historia que los aragoneses Ignacio y Carlos Naya han recogido en un documental, 'Isolé', que tras su paso por festivales (estuvo, por ejemplo, en el Saraqusta Film Festival) y su emisión en Aragón TV, ahora aterriza, aunque por un periodo breve de tiempo, en la plataforma Movistar+.

Hasta hace no mucho Vicente Blanco era considerado el primer español en participar en un Tour en 1910 aunque abandonó a la primera etapa, pero el documental demuestra que al jacetano Javierre es al que le corresponde tal honor. La confusión llegó porque este emigró a Francia y para poder participar en La Grande Boucle tomó el nombre afrancesado de Habierre. Así consiguió un logro que ha quedado en silencio durante más de un siglo.

Noticias relacionadas

El título del documental, 'Isolé', hace referencia a la categoría en la que participó José María Javierre que era la destinada a los que competían en el Tour sin ningún tipo de apoyo ni mecánico ni de equipo. Javiere era un hombre humilde que emigró a Francia cuando aún era un niño y cuyo lugar en la historia del ciclismo español se reivindica ahora después de mucho tiempo entre las sombras.