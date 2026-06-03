La neoverbena indie de orgullo rural del Plaza Sonoro inagura la temporada de festivales en Aragón: "Lo rural es un espacio de modernidad"

Morgan, La Habitación Roja, Puño Dragón y el grupo local Pared con Pared componen el cartel de la primera edición del Plaza Sonora en Zuera. Una apuesta que reivindica la “cultura de plaza” llevada a la modernidad, la calidad musical y al cuidado del público, a través de una experiencia cercana, cómoda y con una propuesta cultural diferente. La jornada festiva se llevará a cabo en la plaza de toros y se completará con las sesiones de los DJs Alex Curreya y Javi Huescar.

Plaza Sonora abrirá sus puertas a las 17.00 horas del 6 de junio y ofrecerá a los asistentes una experiencia integral que incluye zonas de relax con 'food trucks' para garantizar su comodidad. Con un ritmo de venta de entradas que invita a pensar en el lleno, Zuera se prepara para demostrar que, con paciencia y cariño, se puede montar "la mejor fiesta del mundo" en el corazón del Bajo Gállego y a menos de 30 kilómetros de Zaragoza. El festival ha habilitado un servicio de autobuses desde la capital aragonesa.

“Nuestros principales objetivos son, primero, ofrecer una propuesta musical diferente, de calidad y con personalidad propia. Y segundo, garantizar la experiencia del público para que disfrute cómodamente de esta fiesta”, afirman los directores del festival.

Un sueño hecho realidad

La historia del Plaza Sonora nace de la idea de los zufarienses Jesús Barrio, Toño Romé y Sergio Otín. Los tres defienden el concepto de "neo-verbena", una propuesta para recuperar el espíritu de encuentro de las plazas de pueblo, donde conviven varias generaciones, pero con un cuidado cartel de primer nivel nacional. Calidad y comodidad. Además, reivindican lo rural “no como un ejercicio de nostalgia, sino como un espacio de modernidad”. "No hay mejor sitio para escuchar a Morgan que bajo el cielo de nuestro pueblo", aseguran.