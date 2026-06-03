MÚSICA
Marcelo, Lola Lolita y Achraf Hakimi, en 'la casita' durante el tercer concierto de Bad Bunny en Madrid
La asistencia de personalidades como Victoria Federica y Noah Schnapp revuelo en las redes sociales durante el concierto
Paula Correa
El tercer concierto de Bad Bunny en el Riyadh Air Metropolitano, celebrado este 2 de junio de 2026, no solo destacó por la música y la actuación de Young Miko, sino también por una notable presencia de figuras del mundo del deporte, la actuación y la creación de contenido digital.
Durante el segmento del show que recrea "la casita", una de las señas de identidad de la gira DeBÍ TiRAR MáS FOToS World Tour, se pudo ver a diversos perfiles de alto perfil compartiendo el espacio con el artista y su cuerpo de baile.
Entre los asistentes cuya presencia ha sido señalada por los testimonios de otros espectadores, destacan los futbolistas Marcelo Vieira y Achraf Hakimi. Asimismo, parte del público ha reportado la posible asistencia del actor Noah Schnapp, conocido por su papel en la serie Stranger Things, a quien varios usuarios identificaron tanto en el área de backstage antes del inicio del espectáculo como durante la interacción en el escenario, si bien su participación no ha sido confirmada formalmente por los canales oficiales.
El evento también contó con una representación significativa de figuras del entorno digital y la crónica social. Entre los asistentes se pudo ver a creadoras de contenido como Lola Lolita, Marta Díaz y Sofía Hamela, quienes compartieron fragmentos de su experiencia a través de sus plataformas digitales.
Por otro lado, Victoria Federica siguió el desarrollo del espectáculo desde la zona del foso. Su asistencia, al igual que la de otros perfiles citados, generó una notable actividad en redes sociales durante la noche, convirtiendo a los asistentes VIP en uno de los temas más comentados de la jornada en Madrid.
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: 'Aquellos trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y 3 meses podrán jubilarse a los 65 años
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- El impacto de Ibai Gómez en el Real Zaragoza y todas las llaves del proyecto en las manos de Lalo Arantegui
- Solo quedan 6 equipos por conocer en Primera RFEF: estos son los nuevos posibles rivales del Real Zaragoza y cómo se distribuyen los grupos
- La escritora aragonesa cuya primera novela se llevó Letizia Ortiz de la Feria del libro de Madrid: 'Me emociona ver a mujeres apoyando la cultura
- El desconocido pueblo de Aragón a orillas de un embalse y rodeado de piscinas naturales
- La Peña, el bar con la mejor barra de tapas de Zaragoza: 'Nuestra estrella sin duda es el jamón con chorreras
- Juan Sebastián y Adrián no desertan en el último baile: las puntuaciones del Real Zaragoza-Málaga