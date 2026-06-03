24º edición
Primavera Sound 2026: cinco perlas del cartel del festival
Algunas de las joyas de la inmensa programación de la gran cita musical del Fòrum, que arranca este jueves
Juan Manuel Freire
Aunque figure como apuesta en esta página, ella es, como dice en su último sencillo, un 'Main course' (ese es el título, plato principal). Ya que esta barcelonesa, una habilidosa fuerza de la naturaleza capaz de encadenar verso directos a la mandíbula, se ha convertido en la ¿mejor? (ha comprado muchas papeletas) rapera de España. '2070' es su último trabajo, un EP que se hace cortísimo. Jueves 4, Schwarzkopf, 19.55 horas
Después de despuntar como actriz infantil y antes de hacer gran carrera pop a su nombre, Jenny Lewis fue 'frontwoman' de Rilo Kiley, grupo emblemático del indie rock de los dosmil que el año pasado decidió reivindicar su legado con un grandes éxitos y conciertos de reunión. Ojalá no falte 'Silver lining', de su fase más Fleetwood Mac. Viernes 5, Occident, 19.50 h.
En las listas con lo mejor del 2025 compartidas por los críticos del 'New York Times' aparecía un par de veces 'It’s a beautiful place', último LP de este dúo (cuarteto en directo) art-rock. Ellos merecen eso y más: su forma de aprehender múltiples géneros, a veces dentro del mismo tema, es tan fascinante como esas letras inasibles. Viernes 5, Port, 21.00 h.
Hace un año, precisamente en un pequeño escenario del Primavera Sound 2025, mucha gente descubrió que Javi Calvo tenía un grupo (y unas rodillas de goma, pues se viralizó un vídeo en el que saltaba, casi poseído, sobre ellas). Así, el premiado cineasta es ahora también el líder de una banda de punk con un marcado acento 'queer' que genera, al menos, curiosidad. Viernes 5, Port, 3.15 h.
copeland
El festival rescata a este creador de trayectoria larga y guadianesca, reivindicada por figuras modernas (como Bon Iver y Arca) y actualizada en álbumes como el reciente ‘Laughter in summer’. Música balsámica y acogedora, celebración sentimental asentada en el piano y las voces, que desplegará en complicidad con su pareja, Elizabeth Copeland. Sábado 6, Auditori Rockdelux (19.30 h.).
Suscríbete para seguir leyendo
- Gonzalo Crespo, el número uno de la PAU 2019 en Aragón que ahora trabaja en Holanda: 'Mis padres me animaron mucho a salir fuera
- Limpia total en el Real Zaragoza: solo cuatro canteranos tienen sitio fijo en la plantilla en Primera RFEF
- Mueren tres vecinos de Mequinenza en un accidente de tráfico en Ilche: 'Los ánimos están por los suelos
- Helena Pueyo, exjugadora del Casademont Zaragoza, cada vez más cerca del Valencia Basket
- La veterana banda aragonesa que cancela sus conciertos por una 'dura enfermedad' de su vocalista: 'Tantas veces caigas, te has de levantar
- El Real Zaragoza solo sacrifica a Fernando López y anuncia una ampliación de capital de 20 millones de euros
- El consejo de administración del Real Zaragoza aprobará este martes el aumento de poder de Mas y Forcén
- La sorprendente imagen de Luis Carbonell en un partido de Regional