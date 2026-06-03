EXPERIENCIA ÚNICA
El restaurante que sirve un menú en torno a las frases de la última novela de un escritor aragonés
El nuevo libro del premiado autor oscense es la inspiración para una cena gastronómico literaria
“Cuando me amó, amó a otro; cuando dejó de amarme, dejó de amarme a mí, al real”. Esta frase de la última novela del multipremiado escritor aragonés Manuel Vilas va acompañada de tortilla de patata trufada con ali oli de lima y croquetas de ternera ahumadas con emulsión de chilli churri. Un restaurante de Elche organizó una velada literaria muy especial con el oscense en la que armó un menú en torno a fragmentos de su celebrada novela 'Islandia'.
Así “el problema del amor no es el desamor sino el tiempo. El amor existe en el tiempo” venían a ser los platos ajo blanco de naranjas de la tierra con rape marinado en kimchi y almendras tostadas y sardina ahumada, aguacate, piparras y coca Aurora, mientras que “Dios me colmaba de dones y no veía ninguno. Dios me quita los dones para que pueda verlos" era la versión de lomo de merluza confitada a baja temperatura con cremoso de garbanzos y apio nabo tostado.
Ambiente íntimo
El propio Manuel Vilas ha sido el que ha revelado la noche tan especial que pasó en la ciudad alicantina en el restaurante La Taula, dentro de su ciclo Cenas Gastronómico Literarias. El encuentro se desarrolló en un ambiente íntimo y con aforo limitado, diseñado para fomentar la conexión entre el autor y el público. Los asistentes disfrutaron de un menú de 35 euros por persona, que se sirvió durante la cena y complementará la experiencia literaria de la velada.
¿Y cuál fue el postre? “La memoria es la reina de la belleza de nuestras vidas”. Es decir, pannacotta de horchata, cafe y chocolate.
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