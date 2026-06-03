Un festival en un lugar mágico cumple 30 años y desvela su cartel con cuatro conciertos de primer nivel: cómo comprar las entradas

Pancho Varona, Las Migas, Queralt Lahoz y Depedro protagonizan el cartel de este año del festival Veruela Verano, el evento musical con el que la Diputación de Zaragoza dinamiza el mes de agosto en las tierras del Moncayo. Además, y como novedad, el último fin de semana de julio Tako ofrecerá un recital acústico que servirá para calentar motores y que será el plato fuerte del programa Veruela Estival, el ciclo cultural y de ocio que complementa los conciertos con propuestas gratuitas para toda la familia.

En la rueda de prensa de presentación, la diputada delegada de Cultura, Charo Lázaro ha hecho hincapié en que esta propuesta “volverá a convertir el Monasterio de Veruela en uno de los grandes referentes culturales y turísticos de nuestra provincia durante los meses de verano”.

La programación completa

La nueva edición del festival Veruela Verano se celebrará los cuatro primeros sábado de de agosto y volverá a convertir esta joya del románico cisterciense en el escenario de un ciclo de conciertos íntimos y de gran calidad, donde la música dialogará con la historia y la naturaleza en perfecta armonía.

Los conciertos correrán a cargo de artistas consagrados como Pancho Varona (1 de agosto), Las Migas (8 de agosto), Queralt Lahoz (15 de agosto) y Depedro (22 de agosto). Serán todos a las 19.30 horas en la iglesia del monasterio. Habrá venta de 450 entradas a 9 euros en Ibercaja.

Esta edición pretende continuar la línea de programación con la que el festival se hizo conocido hace ya 30 años es decir, salir de la línea más comercial de los circuitos de la música, buscando la calidad, la diversidad y la originalidad artística. Volver a la raíz del festival. Un formato que busca la comodidad y el disfrute del maravilloso espacio de la iglesia del monasterio, apostando por una experiencia musical en el Moncayo y Aragón.

Veruela Estival como complemento

Las actividades de Veruela Estival comienzan este fin de semana con un encuentro de coros el sábado y un espectáculo de danza y circo el domingo y continuarán hasta finales de septiembre con teatro infantil, visitas teatralizadas, un encuentro de dances y tradiciones del Moncayo, recorridos sonoros, un concierto del coro y la orquesta del James Allen’s Girls School y una actividad especial relacionada con el eclipse del 12 de agosto.

Este programa arranca este sábado on el III Encuentro de Coros de la Provincia. Al día siguiente, domingo 7 de junio a las 12.30 será el turno de la danza y el circo en el monasterio con 'Veruela se mueve' que se podrá disfrutar en varios emplazamientos. Los días 14, 21 y 28 de junio se ha organizado el ciclo de teatro infantil 'Veruela en familia', en el exterior de la iglesia del monasterio. Las obras que se podrán disfrutar son “Torri show” (La Raspa Artes Escénicas), “El puntazo” (PAI teatro animación) y “Tú superhéroe de confianza” (Capitan Spriki). Todos los espectáculos son para el público familiar. La edad recomendad es a partir de 4 años y la entrada es gratuita.

El 27 de junio tendrá lugar la Muestra de Dances y Tradiciones del Moncayo en la que se podrá contemplar el dance de Añón de Moncayo; el dance de Mallén, el dance de Ambel; el dance de Talamantes y el dance de Novillas. La presentación del evento correrá a cargo de Vicente Chueca, historiador y etnógrafo del Instituto Aragonés de Antropología. También se han organizado visitas teatralizadas bajo el título 'Veruela: ecos de 880 años de historia' que tendrán lugar los días 4 y 11 de julio y 12 y 19 de septiembre a las 18.00.

Las actividades continúan el 10 de julio a las 18.00 con la actuación de James Allen’s Girls School, coro y orquesta procedente de Reino Unido y los días 14, 15, 16, 17, 18 y 19 de julio a las 12.30 con una visita guiada especial con un recorrido por todo el monasterio bajo el título 'Veruela, donde las piedras hablan. De las marcas de los maestros al eclipse de 1860'.

Y el mes de julio se cierra con el concierto de Tako '40 aniversario' el sábado 25 a las 19.30 en formato acústico. Todas esas actividades, incluido el recital de Tako, serán gratuitas, aunque en algunas para participar reservar plaza porque la entrada es libre hasta completar el aforo.