El escritor David B. Gil se sumerge en los bajos fondos de la Costa del Sol: "En apenas 80 kilómetros actúan más de 100 organizaciones criminales"

David B. Gil (Cádiz, 1979) irrumpió en el panorama literario con ‘El guerrero a la sombra del cerezo’, una novela autopublicada en 2014 que llegó a ser finalista del Premio Fernando Lara. Su éxito (sigue siendo la ficción histórica mejor valorada por los lectores de Amazon España) llamó la atención de los sellos editoriales y así comenzó una trayectoria que le llevó a publicar otras tres novelas. Con ellas logró un sello muy personal situándose en un nicho por explorar: el de la novela histórica española ambientada en Japón. El escritor gaditano ha cambiado ahora de registro al publicar ‘Ciudad de sal’ (SUMA), su primera incursión en el ‘thriller’ policíaco.

«Puede parcer que el cambio es muy drástico, pero en realidad no lo es tanto. De hecho, yo no lo veo como un cambio de género. Mi anterior novela (‘Forjada en la tormenta’), que se ambienta en el Japón del siglo XVI, trata de la desaparición de cinco niñas en una aldea de montaña y envían a un samurái a investigar el suceso. Es decir, es un esquema policíaco puro y duro. En todos mi libros hay un misterio y algo que esclarecer», explica el escritor.

Así, la mayor diferencia en esta ‘Ciudad de sal’ es el cambio de escenario. La novela se sitúa en la Costa del Sol, donde transcurre una investigación de una serie de muertes aparantemente inconexas y la búsqueda de una mujer desaparecida. «La he articulado a partir de dos líneas narrativas. Una protagonizada por el teniente Ángel Lobo, que recién aterrizado en la Policía Judicial de Málaga descubre que tras 13 casos de suicidios podría haber algo más, y otra encabezada por Andrei, un inmigrante ruso que lleva ocho años en la Costa del Sol huyendo de su pasado», comenta Gil.

La trama en cuestión nació de una idea primigenia: «¿Cómo se puede atrapar a un asesino que ni siquiera sabes que existe? Es decir, ¿a uno que busca suicidas que quieren quitarse la vida?». Con ese punto de partida ya claro, el gaditano se pudo concentrar en lo que más le interesa de todo el proceso creativo: la construcción de personajes. «Para mí, los tres pilares de la literatura son trama, estilo literario y personajes. Y te los he dicho en orden inverso», apunta.

Moldear y acabar de dar forma al teniente Ángel Lobo no fue nada fácil. Gil se planteó un reto y construyó un policía muy alejado de los estereotipos habituales. De hecho, su protagonista está dentro del espectro autista: «Pensé que a la novela le podía ir muy bien porque es un investigador que percibe el mundo de una forma muy diferente al resto de sus compañeros. Pero claro, yo quería representarlo de forma realista, así que el proceso de documentación fue intenso».

Pasión por la cultura asiática

A pesar de que lleva 15 años viviendo en Málaga, Gil también tuvo que investigar mucho sobre la ‘otra’ Costa del Sol, esa que se esconde tras el sol, la playa y el turismo. «Cuando me empecé a documentar, yo no sabía que en los 80 kilómetros de costa desde Algeciras hasta Málaga capital actúan más de 100 organizaciones criminales internacionales. A eso hay que sumarle todo el tráfico de drogas que entra por el campo de Gibraltar... Todo ese trasfondo sobrevuela también la novela», explica Gil.

Al gaditano le ha gustado reflejar todo ese mundo cargado de corrupción e impunidad, pero asegura que en un futuro volverá a su querido Japón feudal. «Para mí, fue algo natural ambientar mi primera novela en ese universo. De chaval empecé leyendo mangas y viendo animes y luego ya empecé a consumir mucha literatura japonesa. Esa cultura me fascinó y resonó muy fuerte en mí. De hecho, la idea de la primera novela se me ocurrió en la universidad, pero lo veía como una enorme catedral imposible de levantar», recuerda Gil, que estudió Periodismo y trabajó como tal durante un tiempo.

Ahora ha dado un paso más en su trayectoria al adentrarse en el mundo del cine. En concreto, ha participado en el guion de una película sobre la karateka española Sandra Sánchez, que llegará a los cines en octubre. «La conocí porque era lectora de mis novelas y descubrí que tenía una historia personal increíble. Se lo comenté a mi amigo y director de cine Aritz Moreno y decidimos impulsar el proyecto. Aquí es una desconocida, pero Sandra es una ‘rockstar’ en Japón y una de las diez mejores deportistas españolas de todos los tiempos», destaca Gil.