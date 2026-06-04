El Festival de los Castillos celebra su novena edición con más de 30 espectáculos en once municipios aragoneses

El Festival de los Castillos regresa este verano con su novena edición, consolidado como una de las propuestas culturales de referencia en Aragón vinculadas al patrimonio fortificado. Entre el 19 de junio y el 6 de septiembre, once municipios aragoneses acogerán una programación integrada por más de 30 espectáculos de música, teatro, circo, danza, magia, humor, narración y propuestas escénicas contemporáneas.

La programación se desarrollará en Novallas, Illueca, Alfajarín, Loarre, Mesones de Isuela, Jarque de Moncayo, Valderrobres, San Agustín, Lituénigo, Albalate del Arzobispo y Fraga. El cartel reúne propuestas de compañías y artistas procedentes de diferentes comunidades autónomas, con nombres como Millán Salcedo, Jordi Merca, Javier Pereira, Carmen París, entre otros, y mantiene una destacada presencia de creadores aragoneses. El festival cuenta con el apoyo de Turismo de Aragón para su promoción y difusión, y refuerza su papel como herramienta de dinamización cultural, social y económica del territorio, al tiempo que contribuye a poner en valor el patrimonio histórico-arquitectónico de los municipios participantes.

Entre las localidades que este año forman parte del circuito hay una novedad: Lituénigo se une por primera vez a este Festival lleno de “energía, con mucha gente sobre el patrimonio, y que supone una gran apuesta”, según ha explicado el codirector del Festival, Toño Monzón, quien ha añadido que “estamos muy volcados en apoyar y visualizar el trabajo de muchos creadores jóvenes que están haciendo cosas muy interesantes, y que ofrecen sus espectáculos junto con otras formaciones ya muy consolidadas”.

En la presentación del Festival, representando a los 11 castillos del circuito ha asistido Ana Belén Molinos, concejal de Cultura de Valderrobres, quien ha destacado que “gracias a este Festival unimos patrimonio y cultura, y conseguimos ofrecer unos espectáculos que habitualmente no podemos ver en nuestros pueblos. Creemos que va a ser una de las ediciones con más afluencia de público, ya que se da la coincidencia de que las actuaciones de San Agustín coincidirán con el famoso eclipse, y el previo será en Valderrobres”.

La programación comenzará el viernes 19 de junio en el Castillo de Novallas con la agrupación madrileña Merienda Dramática y su espectáculo de comedia ‘Ninguna planta es de interior’, una propuesta costumbrista y surrealista atravesada por la nostalgia, el desarraigo y la búsqueda de libertad. El sábado 20 de junio, en la plaza de San Antón del municipio zaragozano, actuará la cantante aragonesa Ariadna Redondo, conocida por su paso por Got Talent, con un repertorio a piano y voz en inglés y español en el que combina versiones, canciones propias, improvisación y loop station.

Las siguientes citas de la novena edición del Festival de los Castillos se concentrarán en el fin de semana del 10, 11 y 12 de julio en Alfajarín, Illueca y Loarre. El viernes 10 de julio, el Castillo de Alfajarín acogerá la actuación de Mambo! Party, una orquesta de mambo tradicional nacida en Zaragoza que recupera el ambiente de los salones de baile y clubes de los años 40 y 50 con un repertorio de clásicos de Pérez Prado, boleros, jazz y música afrocubana. Al día siguiente, sábado 11 de julio, también en el castillo, actuará la Tonky Blues Band, formación madrileña liderada por Tonky de la Peña, referente del blues y la música negra con una amplia trayectoria en clubes y festivales.

Ese mismo sábado 11 de julio, el Festival de los Castillos llegará también a Illueca con ‘Savia’, la propuesta de Miguel Ángel Berna y Pilar Almalé. El espectáculo plantea un diálogo entre danza y música en torno al olivo, la savia, el arraigo y el desarraigo en Aragón, con la participación de Josué Barrés en la percusión. Una semana después, el sábado 18 de julio, la plaza de Peñíscola de Illueca acogerá ‘Yo sobreviví a la EGB’, el espectáculo de Jordi Merca que rememora la década de los 80 y las situaciones más reconocibles de la vida escolar a través del humor, la música y la participación del público.

Loarre será otra de las sedes de ese fin de semana. El sábado 11 de julio, la Plaza Moya recibirá a Sara Gale Band, formación zaragozana liderada por la cantante, pianista y compositora Sara Gale, con una propuesta que combina funk, soul, blues, afrobeat, rock y pop. El domingo 12 de julio, a las 12:30 horas, la Plaza Moya acogerá el concierto de Ester Vallejo, una de las voces destacadas del folk aragonés contemporáneo, con una propuesta que une música de raíz, armonías vocales y mirada rural.

El siguiente fin de semana, Mesones de Isuela concentrará varias propuestas escénicas en torno al pueblo y al castillo. El viernes 17 de julio, Compañía Cráter abrirá la programación con la instalación ‘Distrito Diógenes’, en la que ya están trabajando sobre el terreno y que podrá visitarse de 17:00 a 20:00 horas en el pueblo y el castillo. Ese mismo día, a las 20:00 horas, el castillo recibirá al artista andaluz Yasting Gigoló con ‘Solutud’, un espectáculo de circo protagonizado por Miguel Moreno “Bolo”, Premio Nacional de Circo 2016, que combina malabares, monociclos, humor y técnicas circenses. La jornada continuará a las 22:30 horas en la plaza de la Villa con Teatro Indigesto y ‘Paisanos’, una obra de teatro-humor en la que tres personajes llegan a un pueblo con la intención de quedarse y conocer sus gentes, su historia, su naturaleza y su vida a través de la improvisación con el público.

El sábado 18 de julio, Compañía Cráter continuará con la instalación ‘Distrito Diógenes’, que podrá visitarse de 10:00 a 14:00 horas y de 17:00 a 20:00 horas en el pueblo y el castillo. Además, a las 20:00 horas, se realizará un recorrido guiado en el castillo. La programación finalizará a las 22:30 horas en la plaza de la Villa con Cía. Las Tres Gracias de las actrices Yolanda Blanco, Irena Alquézar y Minerva Arbués ‘Las tres gracias: El robo’.

Jarque de Moncayo tomará el relevo del 24 al 26 de julio. El viernes 24 de julio, la jacetana Suerte Quintero presentará ‘Ya nunca tengo hambre’ dentro del castillo, una pieza de teatro-danza que parte de la experiencia de los trastornos de la conducta alimentaria para hablar de la belleza, el deseo de encajar, el dolor y la necesidad de amar y ser amados. El sábado 25 de julio será el turno de Alex Garber, proyecto musical de Alejandro Elías, exlíder de Mister Hyde, que presentará su universo sonoro marcado por referencias al pop, el rock y los sintetizadores de los años 80. El domingo 26 de julio, Mariano Lavida llevará al castillo ‘La magia de Lavida’, una propuesta de magia de cerca adaptada a todos los públicos por el cartomago aragonés.

En agosto, el festival continuará en Valderrobres los días viernes 7 y sábado 8 de agosto. El viernes 7 de agosto, a las 20:00 horas, la plaza Comunidad Autónoma acogerá al artista ciscense Yaguete Filete con ‘Humor a la cara’. Esa misma noche, a las 23:00 horas, el castillo recibirá a Jordi Merca con ‘Yo sobreviví a la EGB’. El sábado 8 de agosto, la plaza de España será escenario, a las 19:00 horas, del concierto de Jadey. La programación continuará a las 23:00 horas en el castillo con la comedia ‘Una semana nada más’, protagonizada por Javier Pereira, Isabel Guardiolas y Alejandro Tous.

El 12 de agosto, coincidiendo con el eclipse, el Festival de los Castillos llegará al Castillo de Pradas, en San Agustín, con una propuesta musical especial que reunirá a EFFE y Iberia Sumergida. La cita se celebrará frente a las ruinas del castillo, en un enclave patrimonial singular que sumará música y paisaje en una de las fechas más especiales del verano.

Lituénigo se incorporará a la programación los días 15 y 16 de agosto. El sábado 15 de agosto actuará Laaza, nombre artístico de Laura Aznar Grau, una artista que fusiona pop alternativo, sonidos de raíz, jota y electrónica minimalista desde una mirada contemporánea. El domingo 16 de agosto será el turno de Borboleta con ‘Mujer Kintsugi’, un espectáculo de narración de Olga Arnal que construye, desde el cuento y la palabra, la historia de una mujer que aprende a recomponerse.

Albalate del Arzobispo acogerá cuatro jornadas del festival entre el 13 y el 16 de agosto. El jueves 13 de agosto, el interior del castillo recibirá ‘INT.MUSEO’, una performance creada por Manuel Tejera que aborda la vulnerabilidad, la transformación y las armaduras que la sociedad construye sobre la piel. El viernes 14 de agosto, la plaza-castillo será escenario de ‘La Zarzuela y los grandes de la jota’, de Antológica Zarzuela, un recorrido por grandes títulos del género con dirección de Miguel Ángel Tapia y la participación de Beatriz Gimeneo, Vanesa García simón, Nacho del Río y Micguel Á. Berna, entre otros. El sábado 15 de agosto llegará el gran Millán Salcedo con ‘Preguntamelón’, una propuesta de humor en la que el cómico mezcla actualidad, anécdotas y confesiones sobre el escenario. El domingo 16 de agosto, Teatro Indigesto cerrará la programación en Albalate del Arzobispo con ‘Paisanos’, una comedia participativa en torno a la vida en los pueblos y las razones para quedarse.

El Festival de los Castillos concluirá en Fraga los días 4, 5 y 6 de septiembre con una programación contemporánea que combinará danza, música, circo y teatro. El viernes 4 de septiembre, Lo Castell acogerá ‘Los perros’, de Led Silhouette, una pieza de danza creada por Marcos Morau e interpretada por Jon López y Martxel Rodríguez, que plantea una reflexión sobre la vulnerabilidad, la necesidad del otro y la resistencia colectiva. Esa misma noche actuará Luis Fercán, uno de los talentos emergentes de la canción de autor nacional, con una propuesta marcada por la profundidad de sus letras y su voz rasgada.

El sábado 5 de septiembre, Victoria P. Miranda presentará ‘And then…’, una pieza breve de danza sobre los procesos de cambio y transformación. La jornada culminará con ‘París al piano’, el espectáculo de Carmen París en el que la artista aragonesa revisita su repertorio acompañada únicamente por el piano, en un formato cercano que conecta la música de raíz con influencias de distintas tradiciones sonoras.

La clausura tendrá lugar el domingo 6 de septiembre con dos propuestas. A mediodía, la Cía. D’Click presentará, a modo de preestreno, su última obra ‘Frágiles’, una pieza de circo-danza que integra acrobacia, mástil chino, teatro físico y movimiento. Por la tarde, Los Números Imaginarios llevarán a Lo Castell ‘Hamlet entre todos’, una propuesta teatral de larga duración que convierte al público en parte activa de una relectura contemporánea del clásico de Shakespeare, la experiencia de ser invitado a una boda y participar ella.

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Con esta programación, el Festival de los Castillos de Aragón vuelve a convertir el patrimonio fortificado en una red de escenarios vivos, abiertos a públicos diversos y capaces de conectar creación contemporánea, memoria histórica y territorio. La novena edición reafirma así su apuesta por una cultura descentralizada, accesible y vinculada a la identidad de los municipios aragoneses.