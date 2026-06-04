El fotógrafo Pedro Avellaned exhibe en el Festival de Cine de Huesca collages que no preveía mostrar

El fotógrafo zaragozano Pedro Avellaned ha presentado este jueves la exposición ‘La retina del intruso’ en el Centro Cultural Manuel Benito Moliner en el marco del 54º Festival Internacional de Cine de Huesca, donde ha asegurado que se trata de una muestra de collages “única” e “insólita”, ya que no tenía pensado exponerla.

Según ha explicado el artista junto a Estela Rasal, directora del Festival Internacional de Cine de Huesca, y Pilar Barrio, técnica de cultura del Ayuntamiento de Huesca, la muestra está compuesta por una serie de 22 fotogramas que han marcado instantes en su vida y universo cinéfilo. “Son collages originales, no hay ninguna copia. En esta exposición podría haber muchas más películas, pero están estas porque no he hecho una criba. Las que están son porque las hice fundamentalmente para divertirme yo, no sé estar quieto”, ha explicado Avellaned.

Los collages expuestos no reproducen escenas concretas de las películas, sino que combinan las imágenes simbólicas, sensaciones o ideas que le transmitieron al artista zaragozano cuando vio las películas, por ello, ha asumido que algunos pueden ser difíciles de comprender.

“Por eso digo que hay que echarle un poco de imaginación. Con un documental japonés que habla de la necesidad de agua, la he resumido en una jarra llena de agua, mientras que con ‘Un perro andaluz’ de Buñuel me he limitado a poner un ojo con una mancha de sangre, es mi reinterpretación. Hay algunos que no están tan explícitos”, ha resumido.

Grandes expectativas

Rasal ha agradecido la colaboración de las instituciones y del Centro Cultural Manuel Benito Moliner en las horas previas a la inauguración del Festival Internacional de Cine de Huesca y al propio Pedro Avellaned sus ganas de realizar esta exposición.

La directora ha reconocido que el equipo del certamen está “a tope” para que todo salga bien y afronta una nueva edición del festival “con mucha ilusión” y expectativas muy altas.

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Barrio, por su parte, ha señalado la alegría que supone para el área de Cultura del Ayuntamiento de Huesca la “buena salud” del festival de cine y que siga apostando por lugares como el Centro Cultural Manuel Benito Moliner para exponer muestras vinculadas con el certamen. La muestra se podrá visitar hasta el 28 de junio.