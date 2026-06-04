Gonzalo García Portero, el último gran discípulo de María de Ávila, en Zaragoza: "He sentido frustración de que el público de aquí no haya podido verme más"

Cuéntenos, ¿cómo le va como director del Miami City Ballet, siente más presión u orgullo?

La presión es el querer hacer un buen trabajo, pero el trabajo te estira de tantas direcciones que tampoco te da tiempo a pensar muchísimo en ello. Tienes que pensar en el repertorio, en los bailarines, en los que se van, los que entran, las facturas que tienes que pagar para poder hacer estas producciones que tú quieres hacer porque crees que van a traer algo nuevo a la compañía… Más conocer la comunidad de Miami y de Florida, que significa conocer a la comunidad que puede apoyar económicamente a tu compañía, que es muy importante.

Usted está muy habituado porque lleva toda una vida en Estados Unidos, pero en España oírle hablar de una estructura así es una utopía…

Es que en España funciona tan diferente… Tenemos una compañía que lleva muchísimos años y obviamente grandes bailarines, grandes escuelas, tenemos una gran materia prima, a María de Ávila, la cuna de la danza aquí en España. Entonces hay realmente una gran historia dentro de la danza. Pero sí que el sistema de apoyo y el sistema de organizar un repertorio para una compañía funciona muy diferente. Allí en Estados Unidos está clarísimo que el mecenazgo funciona y es necesario, y aquí en España dependes de las instituciones públicas y eso tiene unas cosas muy positivas pero tiene unas limitaciones.

"En España dependes de las instituciones públicas y eso tiene unas cosas muy positivas pero tiene unas limitaciones"

Se retiró en 2022 con una ovación de más de diez minutos en Nueva York, ¿echa de menos los escenarios?

No, la verdad es que no lo echo de menos. Al principio echaba más de menos el proceso de estar en el estudio, trabajando con un coreógrafo, con mi bailarina. El proceso antes de llegar al escenario para mí siempre ha sido casi más interesante que el momento de actuar, el más satisfactorio de alguna manera. Cuando yo luego actuaba, siempre encontraba algo que desechaba o que yo pensaba que podía hacer mejor. Entonces ya viene la autocrítica de una manera diferente. En cambio el proceso es algo mucho más interesante y eso sí lo echaba de menos. En el momento en el que yo empiezo a formar a las nuevas generaciones de artistas, encuentro como una nueva manera de inspirarme que me da una satisfacción incluso mayor que la que me podía dar cuando yo bailaba.

Se fue muy joven de Zaragoza, eso quizá ha hecho que haya actuado muy poco aquí y en España. ¿Se siente minusvalorado en su país?

Más que minusvalorado, he sentido cierta frustración de no poder haber compartido grandes cosas, aunque yo he tenido mucha suerte, porque mis seres queridos se han montado en un avión cada dos por tres. Pero sí que es verdad que a veces me ha dado rabia, cuando yo he sido parte de una gran producción con un gran coreógrafo, que el público español no lo pudiera ver. Y también porque he visto la gran materia prima española que hay en el mundo, que es celebrada a extremos muy altos, porque la educación en España ha sido muy buena. Entonces me da rabia que eso no se haya podido a lo mejor ver más. Pero al mismo tiempo, como yo me fui muy joven, una vez que entras en esa montaña rusa de actuar, no te da mucho tiempo a mirar hacia atrás.

"Me ha dado rabia, cuando yo he sido parte de una gran producción con un gran coreógrafo, que el público español no lo pudiera ver"

Incluso el covid le permitió hacer algo que ya pensaba que no iba a suceder.

Tuve la gran oportunidad de poder trabajar con la Compañía Nacional durante cinco o seis meses. Entonces bailé en el Teatro de la Zarzuela y en el Teatro Real, ¡no pensaba que iba a poder bailar en el Teatro Real antes de retirarme! Entonces, ese tipo de funciones a mí me llenaron de satisfacción y esa frustración cambió un poco. Supongo que a todos los artistas españoles nos gusta venir a España y ser celebrados de alguna manera.

Dice que no le gusta mirar a atrás pero su vida le cambió con 15 años cuando ganó el Grand Prix de Lausanne convirtiéndose en el más joven de la historia en hacerlo. ¿Qué recuerda de aquello?

¡Todo! Recuerdo montarme en el tren con mis padres hacia Lausanne y con María Jiménez, mi profesora del estudio de María de Ávila, que venía con nosotros. Recuerdo llegar a Ginebra porque era un tren de noche y a Lausanne después. Ese había dos eliminaciones, una que empezaba en Europa y otra que acababa en el Bolshoi en Rusia. Recuerdo estar en el hotel con todos los bailarines esperando a que nuestros números fueran anunciados en la pantalla. Es un momento muy especial en el que encuentras artistas de tu edad que tienen la misma manera de pensar, que han tenido momentos en su vida muy similares a los tuyos, donde quizá no se encontraban cómodos hasta que encontraron la danza y la danza les dio un sentido.

"Supongo que a todos los artistas españoles nos gusta venir a España y ser celebrados de alguna manera"

¿Quizá fue el momento en el que aún con 15 años encontró su lugar en el mundo?

Encontré mi lugar con gente que venía de Japón, de Rusia, de Australia, de América, de Francia, Italia… Éramos todos iguales, todos amábamos lo mismo y veníamos de estilos a veces diferentes, pero con una base y una educación y un mismo lenguaje, un vocabulario que es el ballet que nos unía a todos. Daba igual que no hablaras japonés, que te podías entender completamente hablando de una manera de tú a tú a través de la danza.

Pasaron los años y tenía claro que se retiraría a los 40, una lesion retrasó un poco el momento, pero siempre lo tuvo muy claro.

Era una decisión que yo tenía muy clara, porque quería irme en un momento en el que pudiera tener mi propia voz en el escenario, que mis limitaciones físicas no fueran visibles, quería que fuera algo celebratorio, no triste. Cuando llegaba la fecha, yo me di cuenta de que podía seguir bailando, podía haber bailado uno o dos años, pero también era muy consciente de que era el momento de que otras personas, igual que yo tuve grandes oportunidades a los 17, a los 18, a los 19,... pudieran entrar. Crear un tapón a mí me suponía un gran dolor de cabeza, no era algo en lo que yo estaba cómodo.

"Era muy consciente de que otras personas, igual que yo tuve grandes oportunidades a los 17, a los 18, a los 19,... necesitaban entrar ahora"

Fue el ultimo gran discípulo de María de Ávila en una época en la que Zaragoza era referencia en la danza clásica. ¿Le entristece que haya cambiado esa relación de la ciudad con la danza?

Hemos dado un paso atrás pero continúan la institución de María de Ávila, los conservatorios, sigue habiendo escuelas importantes que siguen produciendo bailarines que se van fuera, algunos entran dentro de la Compañía Nacional, pero lo que hemos perdido claramente es el Ballet de Zaragoza. Éramos una ciudad medianamente pequeña que tenía una historia muy fuerte con el ballet, y esta se zanja un poco quitando esa institución, ese puente para poder dar a generaciones nuevas la oportunidad de bailar. Cuando no hay tantas funciones de danza dentro del Teatro Principal, el Fleta sigue cerrado, si no hay una temporada, una institución o una compañía que pueda ofrecer visualmente a esas nuevas generaciones algo, entonces desgraciadamente desaparece ser referente. Si en España o en Zaragoza, esos bailarines que formamos aquí, pudieran bailar y tener una carrera aquí, entonces la constancia claro que sigue, pero sin ese apoyo es más difícil que perdure.

¿Ha sido muy dura su carrera?

Indiscutiblemente. Es una carrera sacrificada, físicamente dura, en la que que necesitas desarrollar la piel de lagarto que dicen. Pero también es una profesión mayoritariamente vocacional en la que no encuentras otro sentido a la vida sin ella. ¿Es duro? Sí. ¿Lo volvería a hacer? Completamente.