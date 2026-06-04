El instituto de Zaragoza donde estudió Irene Vallejo le dedica un mural y emociona a la escritora: "Fueron referentes de inteligencia que no disimula ni pide perdón"

La escritora zaragozana Irene Vallejo, autora del exitoso 'El infinito en un junco', que la ha convertido en una escritora superventas, ha vivido estos días un acto muy especial en el instituto de Zaragoza donde estudió, el IES Goya, y que hace dos años pintó un grafiti con tres protagonistas en el que una de las representadas es ella que lo ha visitado recientemente (se acaba de inaugurar oficialmente aunque se inició hace dos años) por el 180 aniversario del centro.

"En el patio del instituto donde estudié ahora hay un grafiti que me permite casi recostar la cabeza sobre el hombro de María Moliner. Con gran sonrisa, Marta Pintanel, campeona de Europa de duatlón. Las tres alumnas del IES Goya", ha explicado en las redes sociales Vallejo en una publicación acompañada por dos fotografías, una del grafiti, y otra del mismo con tres de sus profesoras cuando era alumna en el centro.

Decisivas en su camino

"En la celebración del 180 aniversario pude abrazar a mis profesoras de lengua y literatura, inglés y filosofía. Carmen, Cristina e Inocencia. Esas mujeres que para mí —la rara, la empollona acostumbrada a burlas en el colegio— fueron referentes de inteligencia que no disimula ni pide perdón. He mantenido la amistad con ellas, pero creo que solo con la perspectiva de los años he comprendido lo decisivas que fueron —su seguridad, su alegría— en mi camino", ha explicado Irene Vallejo, que siempre se ha mostrado orgullosa de la educación que recibió.

La pintura, de 2,5 metros de alto por cuatro de ancho, se encuentra en la pared exterior del polideportivo y solo se puede contemplar una vez que se entra al patio del centro educativo. Es decir, no se puede contemplar desde el exterior.

Cuando hace unos días, Irene Vallejo regresó al IES Goya para inaugural la biblioteca a la que le han puesto su nombre se mostraba muy emocionada: "Decía Max Aub que uno es de donde hizo el bachillerato. Si es así, soy del Instituto Goya. En sus aulas encontré profesoras —sobre todo profesoras, también algún profesor— que me ayudaron a reconstruirme después de los años de acoso escolar destructivo. Allí afiancé mi decisión de escribir libros. Personas ajenas a mi familia confiaron por primera vez en mí. Hoy nos engalanamos para celebrar su aniversario. Celebraré un diálogo con algunas de mis más queridas profesoras de entonces. Inauguraremos un mural en el patio. Estrenaremos la Biblioteca Irene Vallejo, que se une a la Biblioteca María Moliner que ya existe. María, nuestra María, fue alumna de este instituto en otro emplazamiento. En aquellos años sentí que la tenaz María me acompañaba; que existía un camino, aunque fuera extraño y en zigzag, para llegar al corazón de las palabras".