El mítico grupo granadino de los años 80 que llenará de rock el Pueblo Viejo de Belchite: cómo conseguir las entradas

El mejor rock volverá a sonar este 4 de julio en Belchite. Allí, con el incomparable Pueblo Viejo como telón de fondo, tendrá lugar una nueva edición de Belchite Music, que este año protagonizará La Guardia, con Lord Beyron y Bandido como teloneros.

El icónico grupo granadino de los 80 continúa de celebración con su gira ‘Ruta 40’, conmemorando cuatro décadas en la carretera. Liderados por su cantante, Manuel España, con un directo dinámico y potente traerán hasta las calles del Pueblo Viejo sus grandes éxitos: 'El mundo tras el cristal', 'Mil calles llevan hacia ti', 'Cuando brille el sol' o 'Vámonos'.

A ellos se unirá Lord Beyron, uno de los grupos de rock zaragozanos más potentes del momento, con su tributo a Sabina 'La última de las 100 mentiras', y Bandido con su show 'Di-versiones'.

“Desde el área de Turismo del ayuntamiento seguimos apostando por este formato que combina cultura, música y patrimonio. Cientos de personas han disfrutado de Belchite Music edición tras edición, lo que nos ha permitido fijar esta fecha en el calendario. Los amantes del rock y de la música en general saben que cada mes de julio tienen una cita imperdible en el Pueblo Viejo, como ya se ha demostrado en las anteriores ediciones, en las que contamos con grupos como La Fuga, Tako, Los Rebeldes o Celtas Cortos”, señala el concejal de Turismo, Víctor Soriano. Además, todos los años una parte de la recaudación se destina a trabajos de consolidación de las ruinas de Belchite.

Los conciertos tendrán lugar en la plaza de San Agustín del Pueblo Viejo, el sábado 4 de julio, a partir de las 21.00 horas, aunque las puertas se abrirán una hora antes. Las entradas pueden adquirirse tanto en la Oficina de Turismo como a través de la web https://belchite.es/entradas/.