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Primera jornada del festival

El Primavera Sound 2026 suspende algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia

Los dos escenarios principales están afectados por las condiciones meteorológicas

La primera jornada del Primavera Sound 2026 sufre una parada temporal por la lluvia.

La primera jornada del Primavera Sound 2026 sufre una parada temporal por la lluvia. / Jordi Otix

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Ignasi Fortuny

Barcelona

El Primavera Sound ha suspendido algunos de sus conciertos temporalmente por la lluvia. Entre los afectados, los de los dos escenarios principales. El festival barcelonés ha parado los espectáculos debido a la tormenta que ha azotado el Parc del Fòrum desde antes de las 20 horas. Media hora más tarde, la organización ha mandado un mensaje a través de las pantallas y los altavoces de los escenarios afectados en los avisaba de que "por motivos meteorológicos" las actuaciones quedaban temporalmente suspendidas y pedía "calma" a los asistentes.

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