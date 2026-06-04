Música
Rosalía aplaza sus conciertos en Miami y Orlando por una emergencia familiar
"Las circunstancias no le han dejado otra opción", afirma la promotora
EFE
Rosalía ha aplazado los conciertos de la gira 'LUX Tour 2026' que tenía previstos esta semana en Miami y Orlando por "una emergencia familiar", según ha informado este jueves la empresa promotora.
"Debido a una emergencia familiar, Rosalía se ve obligada a posponer sus próximos conciertos en Miami y Orlando. Lamenta decepcionar a sus fans, pero las circunstancias no le han dejado otra opción", informó Live Nation Florida en redes sociales.
"Mientras el equipo de la gira gestiona el cambio de fechas, por favor conserven sus entradas. Próximamente habrá más información", ha agregado.
La artista catalana tenía programado actuar en el Kaseya Center de Miami este jueves y el 6 de junio, mientras que estaría presente al Kia Center de Orlando el 8 de junio.
- El futuro de Francho condiciona la composición de una medular muy definida
- El Gobierno de Aragón prepara una promoción turística para que el Aeropuerto de Zaragoza llegue al millón de pasajeros
- Las claves de la ampliación de capital de 20 millones en el Real Zaragoza
- Un detenido y un herido en la uci tras una reyerta con machetes en pleno centro de Zaragoza
- El Ayuntamiento de Zaragoza sancionará a los responsables de las obras que han provocado el desalojo de siete pisos en el centro: 'Es de extrema gravedad
- Desalojan siete pisos en pleno centro de Zaragoza al detectarse grietas en el edificio
- Un influencer asturiano, tras comer en un restaurante de Zaragoza: 'Donde esté un buen ternasco que se quiten 20 hamburguesas de colores
- La opción de compra del Getafe por Adrián Liso ya ha expirado, la batalla por su fichaje se abre