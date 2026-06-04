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Salen a la venta más entradas para el concierto de Leiva en Zaragoza: cómo comprarlas

La promotora ha realizado el anuncio "debido a la actualización de los aforos legales"

Leiva, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza.

Leiva, en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza. / Miguel Ángel Gracia

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Daniel Monserrat

Daniel Monserrat

Zaragoza

"Todavía hay una oportunidad más". Con este mensaje, los seguidores de Leiva que se quedaron sin entrada para el concierto que ofrecerá en el Ibercaja Estadio de Zaragoza el 27 de junio, han reabierto sus posibilidades. Y es que "debido a la actualización de los aforos legales", se ha reabierto la taquilla este jueves a las 12.00 horas con un nuevo cupo de entradas.

El concierto está enmarcado en las celebraciones de Aragón TV por su 20 aniversario. Es, por lo tanto, una de las citas destacadas que la televisión aragonesa impulsará a lo largo del próximo año para conmemorar sus dos décadas de vida.

El Pilar en el Príncipe Felipe

El anuncio llegó tras el cartel de 'todo vendido' que el artista colgó el pasado 12 de octubre en el pabellón Príncipe Felipe, coincidiendo con el día grande de las Fiestas del Pilar. En ese concierto, Leiva ya adelantó su intención de regresar a la capital aragonesa en una de las pocas actuaciones que prevé ofrecer en 2026.

Con una trayectoria sólida y un gran talento como compositor, Leiva atraviesa un momento de plena madurez. Llega con un repertorio que conecta, una banda musical en plena forma, una producción que une el pulso del rock con la claridad del pop y una puesta en escena muy cuidada. Sus directos, avalados por crítica y público, se han convertido en un gran formato capaz de reunir a varias generaciones.

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Las entradas que ahora quedan disponibles se pueden comprar a través de la propia web oficial de Leiva a un precio que oscila entre los 38 y los 44 euros (más gastos de gestión) dependiendo de la zona escogida.

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