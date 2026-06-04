Vicky Calavia presentará su documental 'Raquel Meller, insumisa y divina' en la nueva sesión de 'La Buena Estrella'
El filme se proyectará el lunes 15 de junio a las 18.00 horas en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad, con entrada gratuita
El Periódico de Aragón
El lunes 15 de junio, la cineasta Vicky Calavia, directora del documental 'Raquel Meller, insumisa y divina', y los escritores Javier Barreiro y Antón Castro, que intervienen en la película, serán los invitados de la sesión 257 de 'La buena estrella', el ciclo de conversaciones organizado por el Vicerrectorado de Cultura y Patrimonio de la Universidad de Zaragoza.
La sesión incluirá la proyección del nuevo filme de Calavia, y tendrá lugar en el Aula Magna del Paraninfo de la Universidad a las 18.00 horas, con entrada libre hasta completar el aforo.
Tras la proyección se celebrará un coloquio moderado por el escritor, periodista, cineasta y profesor de la Universidad de Zaragoza Luis Alegre, el coordinador de 'La buena estrella', el ciclo que este 2026 celebra su 30ª aniversario.
El documental 'Raquel Meller, insumisa y divina' es un gran acercamiento a la vida y personalidad de la cantante, cupletista y actriz Raquel Meller, la aragonesa más célebre del siglo XX, que, sobre todo en los años 20 y 30, logró una gran proyección internacional.
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