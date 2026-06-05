La actriz Laia Costa, Premio Ciudad de Huesca: "Carlos Saura era un gran disfrutón de la vida"

La actriz Laia Costa, Premio Ciudad de Huesca Carlos Saura del Festival Internacional de Cine de Huesca, ha señalado que este galardón le conecta con sus inicios en el cine, ha reivindicado el Pirineo aragonés como escenario cinematográfico al asegurar que “ojalá se rodara mucho más cine” en este territorio y ha recordado al cineasta oscense como “un gran disfrutón de la vida”.

“Desde que he llegado a Huesca estoy extremadamente abrumada, me parece un festival con solera, historia y una exquisitez de calidad en la programación desde lo internacional hasta lo local. Viendo a las personas que también han recibido este galardón, me tiemblan las piernas”, ha señalado la actriz ante los medios de comunicación en rueda de prensa, tras firmar un retrato suyo en blanco y negro y posar junto a la estatua de Carlos Saura en las Cuatro Esquinas de Huesca.

La actriz, además, ha mostrado su vinculación con el territorio, ya que su padre es del Pirineo aragonés, y ha asegurado que “hay algo en la esencia de este sitio” que le conecta con “una calma acogedora”. Ha definido Huesca como “uno de los mejores lugares para hacer un festival de cine” y ha reivindicado la montaña oscense como un paraje donde “ojalá se rodara mucho más cine”.

Laia Costa, este viernes en Huesca. / JAVIER BLASCO / Efe

Sobre la figura de Carlos Saura, Costa ha explicado que el premio que lleva su nombre le rememora a sus inicios en la industria cinematográfica, cuando se realizan los primeros cortometrajes, y ha definido al cineasta como “un gran disfrutón de la vida” por su capacidad de “jugar dentro y fuera de la creación”, además de citar la similitud entre ‘Deprisa, deprisa’ de Saura con ‘Victoria’, protagonizada por la catalana.

La intérprete ha repasado algunos aspectos de su carrera y ha asegurado que ha tenido “mucha suerte de poder encarnar personajes femeninos protagónicos” con mucho recorrido y ha reconocido que le encanta generar diálogo a través de los personajes que interpreta y caen mal a los espectadores, porque eso quiere decir que ha escogido bien.

Su filmografía

‘Un amor’, ‘Cinco Lobitos’ o recientemente ‘La momia de Lee Cronin’ son varios de los títulos que le han llevado al reconocimiento nacional e internacional, pero Costa ha declarado que su interés por las óperas primas sigue intacto, porque además tiene un equipo que le ayuda a salir de su zona de confort. También ha elogiado a Isabel Coixet como “una de las cineastas más importantes del país”.

Por último, sobre los próximos proyectos que tiene en mente la actriz catalana ha asegurado que se está tomando un tiempo para decidir con calma cuál será el siguiente, con el objetivo de disfrutar su profesión desde “el goce”.

La directora del Festival Internacional de Cine de Huesca, Estela Rasal, ha destacado que Costa es una de las actrices con mayor proyección del panorama español y ha detallado que el premio reconoce un talento que “se adapta como anillo al dedo” a la homenajeada.

Laia Costa (Barcelona, 1985) saltó a la fama por protagonizar la película alemana 'Victoria' (2015). En 2023 ganó el Goya a la mejor actriz protagonista por 'Cinco lobitos', y en 2024 fue nominada de nuevo en esta categoría por 'Un amor'. En los últimos años, ha rodado proyectos en España, Alemania, Rusia, Argentina, Reino Unido y Estados Unidos.