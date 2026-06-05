Bunbury lanza una colaboración con el grupo que le descubrió la música latinoamericana en una gira con Héroes del silencio: "En los camerinos interpretábamos canciones del folclore"

El aragonés Enrique Bunbury siempre ha sido un músico muy inquieto lo que le ha llevado a recorrer un amplio espectro musical a lo largo de su carrera. En sus dos últimos discos (incluido el último, 'Del siglo anterior'), el artista ha lanzado una mirada al folclore latinoamericano en su más amplio espectro.

Una atracción que como contó recientemente en una entrevista a EL PERIÓDICO DE ARAGÓN por el lanzamiento de este trabajo comenzó hace muchos años en una gira que Héroes del silencio compartió con Aterciopelados: "Hice muy buena amistad con Andrea y con Héctor, y con ellos en los camerinos interpretábamos canciones del folclore. Le pedía a Andrea en los camerinos cada día si no conocía otra canción que tuviera esta temática o esta otra. Ellos me enseñaron muchas canciones y luego, posteriormente, yo en mis giras por Latinoamérica llegó un momento en el que prefería ir a locales de música folclórica después de un concierto antes que a un antro de rock", confesaba el zaragozano.

Una revisitación de una vieja colaboración

Ahora, Bunbury ha unido (no es la primera vez) su talento con el de Aterciopelados para lanzar una colaboración, 'Te juro que no', que se ha publicado este viernes 5 de junio. Una canción que ya registraron juntos hace unos años y que ahora vuelven a revisitar.

Bunbury, con todas las entradas agotadas, actuará en el pabellón Príncipe Felipe de Zaragoza el próximo 12 de diciembre en un concierto que ha levantado una gran expectación.