El día que Estopa y Jordi Évole estuvieron en el Utopía, el mítico bar heavy de Zaragoza: "Acabamos comiendo pizza y viendo el fútbol"

Puede que sea el bar heavy más antiguo de España aún en activo, y en Zaragoza, sin duda, es el más emblemático especializado en el género. De hecho, el Utopía fue el precursor de la zona heavy y uno de los tres pubs que todavía hoy resisten en el entorno de Tomás Bretón.

Por su local de la calle Luis del Valle han pasado para tocar o echarse cervezas grupos emblemáticos como Manowar, Mägo de Oz, Marea o Tierra Santa. Pero el Utopía también ha recibido la visita de otros huéspedes ilustres a lo largo de sus 45 años de historia. En sus inicios, por ejemplo, el famoso escritor Fernando Aramburu era un cliente asiduo, ya que vivía justo encima del bar.

"Él vino a hacer la carrera a Zaragoza y compartía un piso de estudiantes justo aquí, así que venía bastante en esos primeros años 80. Me acuerdo que cuando celebramos el 40 aniversario le mandamos una camiseta y se hizo una foto con ella en sus redes, así que algo de cariño nos tiene. Incluso a uno de sus libros le puso como título ‘El trompetista del Utopía’", explica con orgullo Pedro Blasco, propietario del pub junto con su hijo Iván.

El escritor Fernando Aramburu posa con la camiseta del 40 aniversario del Utopía. / s.e.

En fechas mucho más recientes, el emblemático bar zaragozano recibió la visita de otros invitados célebres. Nada más y nada menos que los hermanos Muñoz, de Estopa, y Jordi Évole. Los tres estuvieron toda una tarde en el Utopía rodando varias secuencias del primer capítulo de la cuarta temporada del programa de ‘Lo de Évole’. Se emitió en febrero de 2023, pero se grabó en diciembre de 2022. En el capítulo, los Estopa y el presentador, que son grandes amigos, recorren por carretera la zona de Los Monegros mientras repasan su trayectoria y reflexionan sobre su vida.

"La verdad que fue todo muy curioso. Un día recibí una llamada y resulta que eran de la productora de Évole. Me estuvieron contando que estaban buscando localizaciones en Zaragoza porque les venía de paso y que les había gustado la estética del bar", recuerda Pedro Blasco, que también regenta el Trilogy, otro de los pubs que sobreviven en la antigua zona heavy.

El hostelero accedió a la propuesta y lo hizo sin saber quiénes iban a ser los invitados. "Me acuerdo que nos pidieron que lleváramos a gente de confianza para que hubiera un poco de ambiente mientras se rodaba, así que avisamos a algunos amigos y familiares. Poco antes de venir nos llamaron y ya nos dijeron que eran los Estopa. Pensábamos que nos estaban vacilando, pero al poco los vimos aparecer por allí", rememora Iván Blasco, que solo tiene buenos recuerdos de esa tarde.

Las semifinales del mundial

"Tienen fama de ser muy buena gente y ser muy majos, pero en las distancias cortas esa fama se queda corta. Son unos tipos supernormales y muy auténticos. A mí cuando era chaval me gustaban bastante sus discos, así que me puse un poco nervioso cuando me los presentaron, pero rápidamente crearon un ambiente de un buen rollo increíble", destaca Iván.

Tan buenas migas hicieron que después de la grabación se fueron todos juntos al Trilogy a ver las semifinales del mundial de Catar. "Como son bastante futboleros alguien comentó que se jugaba ese partido y acabamos todos juntos comiendo pizza y viendo el fútbol", recuerda entre risas el joven hostelero zaragozano, que hasta tuvo tiempo de charlar con los hermanos Muñoz sobre grupos y música: "Con David estuvimos compartiendo nuestros gustos. Me acuerdo que me dijo que de joven le gustaban muchas bandas de metal y me nombró por ejemplo a Clawfinger".

Pedro e Iván Blasco, hace unas semanas en la puerta del Utopía. / Javier Río

Teniendo en cuenta su afición por el rock, seguro que los hermanos Muñoz se sintieron muy cómodos en este templo del heavy de Zaragoza, tal y como se puede comprobar en el tráiler del programa. "Solo les faltó cantarse algo", concluye Iván Blasco, que recuerda que el Utopía sigue funcionando como sala de conciertos.