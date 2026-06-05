Una exposición de Miguel Scheroff desvela el imaginario visual de los cuentos y la tradicion oral en Zaragoza

El Torreón Fortea de Zaragoza acoge hasta el 16 de agosto la exposición 'Lo verosímil de lo maravilloso. Érase que se era' del artista Miguel Scheroff (Navas de Tolosa, Jaén, 1988), comisariada por Alejandra Rodríguez Cunchillos. La muestra reúne 27 obras, varias de ellas procedentes de doce destacadas colecciones de arte contemporáneo, y propone un recorrido por el imaginario visual de Scheroff a partir de referentes como los cuentos maravillosos, las fábulas, los bestiarios y otras narraciones vinculadas a la tradición oral.

A través de criaturas fantásticas, animales simbólicos y personajes híbridos, Miguel Scheroff plantea una reflexión sobre los límites entre realidad y ficción. El título de la muestra remite a las fórmulas tradicionales que abren los relatos orales, 'Érase que se era…', e invita al visitante a adentrarse en un territorio donde lo maravilloso no funciona como una vía de evasión, sino como una herramienta crítica desde la que observar el presente.

Intensidad matérico-cromática

Mediante una pintura de gran intensidad matérico-cromática, el artista transforma lo aparentemente irreal en una imagen verosímil, capaz de revelar miedos, deseos y contradicciones contemporáneas. Sus obras construyen un universo de gran potencia visual en el que la fantasía se convierte en una forma de conocimiento y en una manera de interrogar aquello que entendemos por realidad.

Para esta ocasión, Scheroff ha realizado además una intervención 'site-specific' concebida especialmente para el Torreón Fortea. La propuesta establece un guiño a uno de los grandes referentes del patrimonio aragonés: los tapices conservados en el Museo de La Seo de San Salvador de Zaragoza. Desde la idea del tapiz como objeto artístico, simbólico y envolvente, el artista despliega un bosque fantástico que rodea al espectador y lo invita a adentrarse en su propio cuento maravilloso.

Noticias relacionadas

Con motivo de la exposición, el Ayuntamiento de Zaragoza ha programado también visitas guiadas y distintas actividades. Entre ellas destaca 'Mitos y leyendas Scheroffianas', que tendrá lugar el 27 de junio, coincidiendo con la Noche en blanco. Esta actividad propondrá un encuentro singular con algunas de las obras de la exposición, abordando no solo la trayectoria del artista, su técnica y sus temas principales, sino también los referentes, relatos e inspiraciones que se encuentran en el origen de cada una de las piezas seleccionadas. La actividad será de acceso libre hasta completar aforo.