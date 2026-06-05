La Facultad de Filosofía y Letras de Zaragoza acoge la exposición 'Aragón y su litoral', de María Gómez y Patiño

La Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Zaragoza ha inaugurado la exposición 'Aragón y su litoral', una muestra de la pintora y escritora María Gómez y Patiño que propone un recorrido artístico por algunos de los paisajes acuáticos más representativos de la comunidad autónoma.

La muestra, ubicada en la sala de exposiciones del centro universitario, permanecerá abierta al público hasta el próximo 9 de julio. La autora, que fue profesora titular y coordinadora del Grado en Periodismo de la Universidad de Zaragoza hasta su jubilación, presenta una colección de obras centradas en los embalses y espacios de agua del territorio aragonés. A través de esta propuesta artística desarrolla el concepto que ella misma denomina "el litoral aragonés", una interpretación personal de los paisajes interiores vinculados al agua.

La muestra refleja una evolución natural en la trayectoria de Gómez y Patiño, que anteriormente había dedicado buena parte de su producción artística a representar paisajes del País Vasco, donde nació, y de Madrid, ciudad en la que desarrolló gran parte de su carrera profesional. En los últimos años ha trasladado su mirada pictórica a Aragón, territorio en el que reside actualmente y al que dedica gran parte de su obra.

Los visitantes podrán contemplar una selección de trabajos que convierten los embalses aragoneses en protagonistas de la exposición, combinando la belleza paisajística con la historia y la memoria de los lugares representados.

Inspirada por Goya

Entre las piezas destacadas figura una obra inspirada en el mismo enclave que llamó la atención de Francisco de Goya a finales del siglo XVIII. El pintor aragonés realizó en 1799 un dibujo preparatorio titulado 'Paisaje con cascada', un escenario que ahora Gómez y Patiño revisita desde una mirada contemporánea.

La artista ha explicado que la realización de este cuadro le permitió conectar con el pasado y el presente de un espacio marcado por la tranquilidad del agua, los bosques y los cultivos que rodean el entorno. Una visión que busca transmitir al espectador la sensación de bienestar y contemplación que generan estos paisajes.

Otra de las obras más significativas de la exposición está dedicada al embalse de Mezalocha, considerado el segundo más antiguo de Aragón. Situado en la comarca de Cariñena y alimentado por las aguas del río Huerva, este enclave fue durante más de un siglo el único embalse existente en la provincia de Zaragoza.

La autora no solo refleja su valor paisajístico, sino también los episodios históricos asociados a este espacio, como la grave rotura de la presa registrada en 1765, que provocó importantes daños en la zona. De esta forma, la exposición establece un diálogo entre arte, territorio e historia.

Más allá de su componente pictórico, 'Aragón y su litoral' pretende invitar al público a descubrir y valorar el patrimonio natural de la comunidad autónoma. Cada cuadro funciona como una ventana abierta a diferentes rincones de Aragón, despertando la curiosidad de quienes reconocen los lugares representados y animando a otros visitantes a conocerlos por primera vez.

Doctora en Ciencias de la Información por la Universidad Complutense de Madrid, María Gómez y Patiño ha compaginado durante décadas la docencia universitaria, la investigación y la creación artística. Su trabajo se caracteriza por una mirada profundamente humana sobre el paisaje y el paso del tiempo, una sensibilidad que vuelve a quedar reflejada en esta nueva exposición.