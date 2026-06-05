Fatima Daas arremete en su última novela contra el sistema educativo: “Por mí, que se caiga, se rompa en pedazos y se invente uno completamente distinto"

Hace ya un mes que se publicó en España 'Jugar el juego', cinco años después del éxito de 'La hija pequeña'. ¿Cómo está recibiendo la acogida por parte de los lectores?

Llevo tan solo dos días en España, pero las críticas están siendo muy gratificantes. En Francia el libro se publicó hace ya un año y la acogida ha sido también muy positiva. Sin embargo, hay algo que me ha llamado la atención en comparación con mi primer libro. Cuando publiqué 'La hija pequeña', muchos centros educativos me invitaban a dar conferencias sobre él. En cambio, con 'Jugar el juego', al hablar de una forma tan radical del sistema educativo francés, no he recibido ninguna invitación de ese tipo. No me han permitido hablar con los alumnos porque mi opinión genera cierta incomodidad.

Después del éxito de su primera novela, ¿fue difícil empezar una segunda sin sentir el peso de las expectativas?

La única presión que he sentido ha venido de mí misma, no por una cuestión de tiempo, sino por el deseo de escribir de la forma más realista posible la experiencia de unos jóvenes en el instituto. No quería que esta novela sonara como un adulto hablando de lo que cree que sienten los adolescentes. Quería que el lector los viera vivir en primer plano y que pudiese volver a sentir lo que implicaba tener esa edad.

¿Cómo fue el proceso de escritura de 'Jugar el juego'? ¿Cuál fue el punto de partida de la historia?

Al principio, a raíz de las ventas de mi última novela, algunas personas me dijeron: “Debes agradecer tu éxito literario al sistema educativo”. Eso me despertó las ganas de hacer justo lo contrario: explicar la realidad de lo que sienten los adolescentes en esa etapa tan dura de la vida.

"No me han permitido hablar con los alumnos porque mi opinión genera cierta incomodidad"

Kayden, la protagonista, tiene 17 años. ¿Por qué le interesaba volver a esa edad, a ese momento en el que todavía no sabes quién eres, pero el mundo ya empieza a exigirte que lo sepas?

Es un periodo muy determinante en la vida. Me interesaba explorar ese momento de transición entre la infancia y la adultez. Quería hablar de lo que supone para una mujer pasar de ser niña a ser adulta, porque es el momento en el que, de alguna manera, empiezas a perder ciertas libertades. Con 16 o 17 años, los adolescentes suelen preguntarse sobre todo por su presente, por cuestiones como su sexualidad o su género. Viven el momento. Al mismo tiempo, los adultos les exigen que decidan ya quiénes van a ser en el futuro, y eso genera una tensión muy fuerte.

La escuela aparece como un espacio de posibilidad, pero también de tensión y poder. ¿La educación puede ser una vía real de emancipación o también reproduce desigualdades?

El sistema educativo te dice: todos somos iguales. Sobre el papel, ofrece a todos la oportunidad de estudiar, avanzar y construir una vida. Pero la realidad es mucho más complicada, porque no todos partimos del mismo sitio. No todo el mundo tiene unos padres que puedan ayudarle con los deberes. No todo el mundo tiene una biblioteca en casa, la posibilidad de ir a un museo o, incluso, una mesa propia donde estudiar. El problema es que el sistema da lo mismo a todos y después interpreta que, si alguien no llega, es porque no se ha esforzado lo suficiente. Y eso es profundamente injusto. En Francia tenemos un presidente que dice: "Si cruzas la calle, encontrarás un trabajo". Pero eso no es verdad. La vida no funciona así. La vida es mucho más compleja.

Abre el libro con una cita de Chantal Akerman que habla de ocultar lo político detrás de lo psicológico. ¿Cree que hoy se siguen leyendo las historias de jóvenes de forma demasiado individual, como si todo dependiera solo de sus decisiones personales?

Al poder le interesa más la individualidad, definitivamente. Da la impresión de que solo valora las historias de quienes han alcanzado el éxito. Sin embargo, que una persona haya triunfado no significa que ese camino esté al alcance de todos. Al poder le convienen este tipo de relatos porque refuerzan una narrativa muy simple: “si él ha podido, tú también puedes”. Ese mensaje alimenta un sistema en el que los privilegios se concentran y se heredan, y dificulta el cambio, porque deja fuera muchas realidades.

"Quería hablar de lo que supone para una mujer pasar de ser niña a ser adulta, porque es el momento en el que empiezas a perder ciertas libertades"

Usted se identifica con la lucha del feminismo interseccional. ¿Qué le llevó a acercarse a este movimiento y de qué manera se refleja esta mentalidad en su obra?

Con el paso de los años, me fui sintiendo cada vez más excluida de la lucha feminista. Como persona no blanca y sin pertenencia religiosa, no me veía representada. No creo que todas las mujeres vivan de la misma forma el hecho de ser mujer, y eso me hizo consciente de los límites de cierto tipo de feminismo. Entonces descubrí el feminismo interseccional y entendí que ahí sí tenían cabida todas mis identidades y luchas. En mis libros intento reflejarlo, y mis personajes son, en el fondo, una expresión de mi propia concepción del feminismo.

¿Hacia dónde siente que puede evolucionar su escritura después de esta segunda novela?

Aún es pronto, pero me interesaría abordar el tema del juicio social que se produce sobre las personas con cuerpos no normativos.

Para terminar, después de escribir esta novela, ¿diría que hay que jugar el juego, cambiar sus reglas o inventar otro juego distinto?

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Por mí, que el sistema educativo se caiga, se rompa en pedazos y se invente uno completamente distinto.