La Feria del Libro de Zaragoza afronta su último fin de semana con buenas previsiones: el horario y toda la programación

La Feria del Libro de Zaragoza encara su último fin de semana con buenas sensaciones tras siete días de actividad en el Parque Grande José Antonio Labordeta. Después de un arranque marcado por el calor del primer sábado y una respuesta muy positiva del público durante el domingo, la feria ha mantenido durante la semana un ambiente constante en las casetas y una buena participación en las actividades culturales programadas tanto en la carpa de la feria como en el Kiosco de las Letras, situado en el paseo de los Bearneses.

El presidente de Copeli, Daniel Viñuales, ha realizado una valoración muy positiva de toda la semana. “Entre semana ha ido bastante mejor de lo que esperábamos porque el tiempo nos ha dado una tregua, no ha hecho mucho calor y algún día incluso hacía falta una chaqueta. Estamos muy contentos y satisfechos de cómo ha ido entre semana”, ha señalado.

Durante estos días, la Feria del Libro ha abierto en horario vespertino, de 18.00 a 21.30 horas, con una media de tres actividades culturales al día. Talleres, recitales, clubes de lectura, encuentros con autores, propuestas familiares y actividades vinculadas a la ilustración, la poesía o la creación literaria han dado continuidad a una programación que ha mantenido vivo el pulso de la feria más allá del fin de semana. Ahora, las previsiones se centran en las dos últimas jornadas, que tradicionalmente concentran una mayor afluencia de visitantes. “El último fin de semana siempre suele ser el mejor, así que esperamos que se cumplan esas expectativas y que tengamos un cierre de feria estupendo”, ha añadido Viñuales.

Uno de los actos destacados del fin de semana será la entrega del II Premio de la Feria del Libro de Zaragoza a Ángel Gálvez, actual secretario de Copeli, quien ostenta este cargo desde que comenzó en 1994 como secretario de la Asociación de Librerías de Zaragoza. Este reconocimiento llega tras 33 años de trayectoria en la secretaría de la Feria del Libro de Zaragoza. La entrega del galardón será el domingo a las 13.00 horas en la carpa de la feria.

Actividades para todos los públicos

La programación continuará este sábado, 6 de junio, con propuestas desde la mañana. A las 11.15 horas, la carpa de la Feria acogerá un cuentacuentos en aragonés con Julia Ara, dirigido a grandes y pequeños. A las 11.30 horas, el Kiosco de las Letras recibirá a la compañía Títeres sin Cabeza con Ocho amigos escondidos, una propuesta infantil y familiar en torno al cuento publicado en Pregunta Ediciones. A las 12.30 horas, la carpa acogerá el taller Dibuja personajes y onomatopeyas, con Ernesto Navarro, centrado en la creación de personajes a partir de estructuras simples y formas geométricas.

Por la tarde, a las 18.00 horas, la carpa de la Feria será escenario de Libera un poema, un recital poético participativo con Pat MM y Almu Bree. A esa misma hora, el Kiosco de las Letras acogerá la presentación de los libros Ser mamá y Ser bebé, de Nazareth Olivera. A las 19.00 horas, también en el Kiosco, tendrá lugar el taller de ilustración Los sueños de un tigre sin cara, con Edu Flores, dirigido a público infantil de 6 a 12 años. La jornada se cerrará a las 20:00 horas en la carpa con la actuación del Coro Ixena, mientras que a lo largo de la tarde el parque contará también con el Meet & Greet tributo de las guerreras del k-pop HUNTRIX.

El domingo, 7 de junio, la actividad comenzará a las 11.00 horas en el Kiosco de las Letras con la presentación de De tal perro tal artista, de Sergio Muro. A las 11.30 horas, la carpa reunirá a Candela Sierra, Premio Nacional de Cómic, y a Riki Blanco, ilustrador y viñetista de El País, en una conversación sobre creación de cómic, ilustración y viñetas para prensa. A las 12.30 horas, el Kiosco acogerá un nuevo Vermú Literario con la Asociación Aragonesa de Escritoras y Escritores, con José Luis López de Lizaga y Sergio Gómez, y a las 13.00 horas la carpa será el escenario de la entrega de los premios de la Feria del Libro de Zaragoza, entre ellos el Premio a la Trayectoria y el Premio a la Caseta “más divertida” de la Feria.

La última tarde de feria incluirá, a las 17.00 horas, un torneo de ajedrez femenino de partidas rápidas en el Kiosco de las Letras, abierto a federadas y no federadas de todas las edades, previa inscripción. A las 18.30 horas, la carpa de la Feria acogerá el taller de caligrafía Los calígrafos en Europa en los siglos de la Edad Media y Moderna, con Ricardo Vicente, dirigido a público a partir de 12 años. La Feria del Libro abrirá el sábado en horario de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas, y el domingo de 11.00 a 14.00 y de 18.00 a 21.30 horas, aunque el cierre de la tarde podrá adelantarse a las 20.30 horas.

Toda la programación cultural y actos de firma con autores puede consultarse en la página web: https://feriadellibrodezaragoza.com/ donde hay registradas cientos de firmas desde el 30 de mayo hasta el 7 de junio.