Nace De soles y trinos, un nuevo oasis cultural en Zaragoza con conciertos gratis: programación completa y las fechas

El Camping Zaragoza acogerá este verano De Soles y Trinos, un nuevo ciclo cultural gratuito que reunirá música en directo, sesiones DJ, feria de creación y artesanía, exposiciones y encuentros en torno a discos imprescindibles. La programación se desarrollará durante cinco jornadas, entre el 11 de junio y el 8 de julio, con entrada libre y una propuesta pensada para abrir el camping a la ciudad como espacio de encuentro cultural, social y festivo.

La iniciativa, presentada por Océano Atlántico Turismo, convierte el Camping Zaragoza en un escenario al aire libre donde convivirán diferentes lenguajes creativos: conciertos, sesiones musicales, ilustración, fotografía, collage, artesanía y cultura del vinilo. El proyecto cuenta con el acompañamiento de Desafinado Producciones y la colaboración de distintas entidades y marcas vinculadas al territorio.

Cuatro espacios para una misma tarde

Cada jornada comenzará a las 18.00 horas con la apertura de La Galería y Soy una feria, continuará a las 19.30 con el Club del Disco y culminará a las 21.00 horas con la programación musical.

La Galería transformará el restaurante del camping en un espacio expositivo vivo, con propuestas de artistas visuales vinculados a la ilustración, la fotografía, el collage y la creación gráfica. Soy una feria reunirá proyectos de creación y artesanía, acercando al público piezas, objetos y propuestas con identidad propia. El Club del Disco, inspirado en el formato de los clubes de lectura, propondrá la escucha compartida y comentada de álbumes de referencia, guiada por personas vinculadas a la cultura. Y Trinos será el espacio musical del ciclo, con conciertos, sesiones DJ y propuestas escénicas al aire libre.

Bajo el nombre De Soles y Trinos, el ciclo propone una experiencia cultural accesible, cercana y con identidad propia. No se trata únicamente de una programación musical, sino de una forma de activar el espacio del camping como lugar de convivencia, descubrimiento y participación. Un pequeño oasis cultural dentro de Zaragoza, sin necesidad de hacer maleta, aunque el cuerpo pida vacaciones.

Programación por jornadas

Jueves, 11 de junio

A las 18.00, Rosina Abós inaugurará La Galería con 'Pretérito Imperfecto', una propuesta de collage. A la misma hora, Fuego y Alquimia participará en Soy una feria.

A las 19.30, el Club del Disco contará con Alberto Guardiola, que presentará y comentará 'Blue', de Joni Mitchell.

A las 21.00, el escenario Trinos recibirá a Ester Vallejo, acompañada por El Bosque Sonoro DJs.

Jueves, 18 de junio

La segunda jornada contará, desde las 18.00, con Funkfow Finado en La Galería, con la muestra 25 años Desafinando Zgz, dedicada a cartelería. En Soy una feria estará Reset.

A las 19.30, Roberto Tempo protagonizará el Club del Disco con 'Malibú', de Anderson Paak.

A las 21.00, la programación musical estará encabezada por Sara Gale Band, junto a Roberto Tempo DJ.

Jueves, 25 de junio

La Galería acogerá a Andrea Llorentt con 'Distorsiones', una propuesta de ilustración. En Soy una feria participará Kibori.

A las 19.30, Sebas Puente compartirá en el Club del Disco 'Friends of Mine', de Adam Green.

A las 21.00 , el escenario Trinos contará con ZaragozaFelizFeliz DJ.

Jueves, 2 de julio

El ciclo continuará con Sofía Loher en La Galería, donde presentará 'Sincronías', una propuesta fotográfica. En Soy una feria estará Lamaja.

A las 19.30, el Club del Disco recibirá a Donna, que presentará 'Roneo Funk Club', de La Plazuela.

A las 21.00, el escenario Trinos acogerá a Arey y Donna.

Miércoles, 8 de julio

A las 18.00, Silvia Bruna presentará en La Galería Releer desde la Portada, una propuesta de ilustración. En Soy una feria participará Boodlife.

A las 19.30, el Club del Disco estará guiado por Geraldine Hill, con 'Ultrabelleza', de María José Llergo.

A las 21.00, el cierre musical llegará con Guadalupe Plata y Red Ros DJ.

Durante la presentación, Unai Mesnuro, director de Turismo de Océano Atlántico, destacó la importancia de esta iniciativa para el Camping Zaragoza y para la propia filosofía de la empresa: “Para Océano Atlántico y para el camping, este evento es muy importante porque la cultura juega un papel prioritario en nuestra manera de entender los espacios que gestionamos. Llenar el camping de actividad cultural y generar oportunidades para grupos locales y artistas aragoneses es fundamental para nosotros”.

Por su parte, Víctor Domínguez, director de Desafinado Producciones, subrayó que el ciclo llega en un momento especialmente significativo, coincidiendo con el 25 aniversario de Desafinado Producciones: “Siempre habíamos visto el Camping Zaragoza como un espacio perfecto para desarrollar este tipo de actividad. Desde Desafinado teníamos muchas ganas de impulsar propuestas así, conectadas con la filosofía de lo que ya hemos hecho en la ciudad a través de proyectos como el Centro Cultural Las Armas, Desafinado Café y otras iniciativas culturales vinculadas a la música, la creación y el encuentro comunitario”.