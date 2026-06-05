El gran evento de manga en Zaragoza desvela su primer invitado y un objetivo, alcanzar los 100 expositores

Zaragoza volverá a convertirse en septiembre en punto de encuentro para los amantes del manga, el anime y la cultura de influencia asiática. Ultimate Manga, que cuenta con el apoyo del Gobierno de Aragón y del Ayuntamiento de Zaragoza, celebrará su cuarta edición los días 11, 12 y 13 de septiembre en la sala Multiusos del Auditorio, con una programación pensada para todos los públicos y una previsión de crecimiento que confirma la consolidación del festival en el calendario cultural de la ciudad.

Entre los autores ya confirmados destaca la presencia del creador de contenido Javi Olivares, responsable del canal de YouTube 'La botella de Kandor'. Divulgador de cultura pop, coleccionista y gran aficionado a Superman, Olivares lleva desde 2003 compartiendo su pasión en blogs, artículos, libros, programas de radio y otros proyectos. Su canal cumple una década con más de un millón y medio de seguidores en redes y con la publicación de La botella de Kandor: 10 años no son nada, una crónica personal de su trayectoria como creador de contenido.

El cartel del Ultimate Manga de esta cuarta edición. / El Periódico

Tras reunir 80 expositores en 2024 y alcanzar los 92 en 2025, la organización prevé llegar este año a los 100 expositores, una cifra que supone todo un éxito y que sitúa al certamen al límite de la capacidad del recinto. Este crecimiento refleja el arraigo de Ultimate Manga entre el público zaragozano y aragonés, así como el auge del manga, el anime, el cosplay, el asian dance y otras expresiones vinculadas a la cultura japonesa y a las nuevas tendencias de ocio.

El cartel de Ultimate Manga 2026 es obra de Héctor Cisneros, más conocido en el ámbito del manga como Kaise. Nacido en Zaragoza en 1999, es dibujante de manga, profesor de japonés y profesor de dibujo. Tras descubrir su vocación por el manga y el anime a los catorce años, estudió el ciclo de cómic en la Escuela de Artes de Zaragoza y continuó su formación en la academia Blackfolio, donde fue discípulo de David Daza y David Cobos. Después de varios años ilustrando portadas y participando en fanzines como @ftercomics, ganó con 'Happy Egg' el primer Concurso Impulso Manga, que organiza GP Ediciones y financia el Ayuntamiento de Zaragoza.

Después del éxito de la pasada edición, Ultimate Manga mantendrá los mismos horarios: viernes, de 16.00 a 21.00 horas; sábado, de 10.00 a 14.00 y de 16.00 a 21.00 horas; y domingo, de 10.00 a 19.00 horas.

Cómo comprar las entradas

Los precios se mantienen estables respecta al año pasado y se adaptan a cada tramo horario, que costará 5 euros. Por su parte, viernes y domingo podrán adquirirse dos al precio de uno en taquilla (presentando el folleto de la promoción en tiendas de El Rincón), en taquilla y anticipadamente en la tienda física de Milcómics. Igualmente habrá un abono familiar para todo el fin de semana (2 adultos y dos niños por 15 euros) y una entrada general para el sábado completo por 8 euros. Toda aquella persona que quiera salir podrá hacerlo cuando quiera sin límites, siempre y cuando el aforo lo permita.

Las entradas estarán a la venta próximamente en la web del evento y se podrán adquirir en taquilla los días del evento.