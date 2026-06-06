Water From Your Eyes hechizan con su laberinto sonoro en Primavera Sound

En un raro caso de inquietud recompensada, el dúo estadounidense (cuarteto en directo) Water From Your Eyes ha ido haciéndose más grande conforme se adentraba más y más en tierras movedizas, en un espacio liminal entre 'indie rock' y experimentalismo, electricidad y electrónica, seriedad y absurdo. Su último disco, 'It's a beautiful place', apareció con todo motivo en multitud de listas de lo mejor del 2025: suena a futuro de la música.

Hay público para esta clase de desafíos, como se pudo apreciar en un escenario Port que, decididamente, se les quedó pequeño. Sus fans ya empiezan a ser numerosos y, además, entregados. Muchos sabían reconocer y jaleaban temas escurridizos desde el primer acorde. E incluso perdonaron que al principio el sonido no tuviera demasiado cuerpo: el muro de sonido de la inicial 'Born 2' sonó menos robusto que en disco; tampoco el extraño laúd de 'Structure' embrujó igual. Por suerte, poco a poco aquello adquirió la densidad deseable y el caos empezó a ser ordenado y brillante. Al fin y al cabo, estábamos viendo a dos grandes dúos por el precio de uno: el batería Bailey Wollowitz y la bajista Al Nardo graban maravillas con el nombre de fantasy of a broken heart.

Disonante pero irresistible, 'Barley' acabó cogiendo forma de aquelarre tribal. 'Life signs' hizo estallar cabezas con su mezcla de riffs hardcore (el guitarrista Nate Amos, también conocido como This Is Lorelei, es un impactante virtuoso), spoken word y pop esotérico. El clímax bailable fue, por supuesto, 'Playing classics', ese reverso enfermizo del 'Club classics' de Charli XCX. Esta noche, desde luego, la pista de baile no estaba muerta.

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Para el recuerdo quedará también casi cada palabra de la cantante Rachel Brown entre tema y tema. Poco después de arrancar, avisó estar "demasiado fumada". Aseguró que el Primavera era el único festival al que había acudido "voluntariamente como persona adulta". Y aunque las letras de Water From Your Eyes pueden ser puro cripticismo, Brown fue rotundamente clara al pedir: "Libertad para Palestina y que le jodan a los Estados Unidos de América".